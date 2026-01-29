قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
توك شو

«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران

هاجر ابراهيم

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن أوروبا تمسك بـ«العصا من المنتصف»، موضحاً أن المنطق الأوروبي يقوم على أن «من يتصرف بشكل إرهابي يجب أن يُعامل على هذا الأساس».

وأشار بكور، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التي ربطت فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بتصنيفه في مصاف تنظيمات مثل القاعدة وداعش، وحتى حماس.

واعتبر أن هذا التوجه يعكس تصعيداً شاملاً بعد إدراك أوروبا أن السياسات السابقة في التعامل مع إيران لم تعد مجدية، وأن هناك حاجة إلى بناء سياسات جديدة لا تقتصر على الملف النووي فقط، بل تشمل الدور الإقليمي لإيران، خاصة فيما يتعلق بإسرائيل ودعم الحوثيين في اليمن وتهديد الملاحة وإغلاق بعض الموارد الحيوية.

وأوضح بكور أن الأوروبيين يناقشون حالياً تفعيل آلية «سناب باك»، والتي تعني إعادة فرض جميع العقوبات الدولية التي كانت سارية قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الذي أقر الاتفاق آنذاك، مضيفا أن أوروبا كانت متمسكة بالاتفاق النووي في السابق، على عكس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها اليوم تتجه نحو موقف أكثر تشدداً يشمل تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب بقيادة فرنسا، وفرض مزيد من العقوبات، والتضييق على السفر، وتجميد بعض الأصول المالية، ما يعكس توافقاً كبيراً بين الموقف الأوروبي والأمريكي.

