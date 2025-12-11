الثلاثاء.. انطلاق قافلة ثقافية عبر المسرح المتنقل بقرى المحمودية

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، الثلاثاء المقبل 16 ديسمبر، قافلة ثقافية وفنية للمواهب عبر المسرح المتنقل، بقرى مركز المحمودية، بمحافظة البحيرة، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وإتاحة الخدمات الثقافية لأبناء الأقاليم.



تنطلق فعاليات القافلة بمدرسة عبد الحميد المنياوي بقرية ديروط، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، متضمنة مجموعة من الورش الفنية والحرفية، منها: تعليم الرسم والتلوين، إعادة التدوير، تعليم الكروشيه، والطباعة بالاستنسل، إلى جانب ورشة للمشغولات اليدوية بالخرز، وأخرى لعمل تشكيلات بالصلصال الفوم.



كما تشمل القافلة ورشا أدبية، وفقرات رسم على الوجه، بالإضافة إلى عروض فنية، ويشهد اليوم الافتتاحي عرضا فنيا لفرقة البحيرة للإنشاد الديني، يليه في اليوم التالي عرضا فنيا لفرقة البحيرة للفنون الشعبية، وتختتم مع عرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية.



وتنتقل فعاليات القافلة إلى مدرسة عوض كشك بقرية فيشا، في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر، متضمنة نفس الورش الفنية والحرفية والورش الأدبية، إلى جانب العروض الفنية، حيث يشهد اليوم الأول عرضا فنيا لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، يليه في اليوم التالي عرضا فنيا لفرقة أطفال وطلائع البحيرة للفنون الشعبية، وتختتم الفعاليات مع عرض فني لفرقة البحيرة للموسيقى العربية.



تنفذ القافلة الثقافية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، وتأتي في إطار حرص هيئة قصور الثقافة على دعم المواهب المحلية، وإتاحة الخدمات الفنية والأدبية بالقرى الأكثر احتياجا، بما يسهم في تحقيق العدالة الثقافية.