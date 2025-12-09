القصة الكاملة بعد حكم حبس أم سجدة عامين في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية

في ضربة قانونية موجعة لصانعة المحتوى المثيرة للجدل "أم سجدة"، أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمًا جديدًا يقضي بحبسها عامين وتغريمها 200 ألف جنيه، بعد قبول استئناف النيابة العامة، في قضية اتُهمت فيها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى خادش للحياء العام.





الحكم جاء ليضع حدًا لتجاوزات السوشيال ميديا، ويبعث برسالة صارمة لكل من يتجاوز الخطوط الحمراء بحجة "الترند"، في السطور التالية نرصد القصة الكاملة بعد حكم المحكمة حيث أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمها بقبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ضد صانعة المحتوى المعروفة بـ"أم سجدة" وقضت بحبس المتهمة سنتين وتغريمها 200 ألف جنيه في اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى مرئي يتضمن عبارات وألفاظًا خادشة للحياء العام.

إحالة فى قضية الأداب

قررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية.





وأصدرت محكمة جنايات المقطم، حكمها بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة غسيل الأموال.

قررت النيابة العامة بالمقطم، تجديد حبس البلوجر " أم سجدة " 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.