الأهلي لم يفاوضني| يحيى زكريا يكشف كواليس مفاوضاته مع الزمالك.. وسبب فشل الصفقة

أكد يحيى زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أنه كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف الزمالك أثناء تواجده في نادي مصر المقاصة.

وقال يحيى، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: “كنت ألعب في الدرجة الثانية منذ عامين ضمن صفوف مصر المقاصة، ثم انتقلت إلى غزل المحلة تحت قيادة الكابتن أحمد عيد عبد الملك”.

وتابع: “كنت قريبًا من الانتقال إلى الزمالك أثناء وجودي في مصر المقاصة، ودخلت في مفاوضات مع النادي، وكانت الصفقة ستتم مقابل 300 ألف جنيه، لكنها لم تكتمل”.

وأكمل: “شاركت مع منتخب الشباب تحت قيادة الكابتن ربيع ياسين، وبعد تولي ميكالي قيادة المنتخب الأولمبي لم أشارك معه ولم أنضم إلى المنتخب”.

وعن تلقيه عرضًا من الأهلي، قال: “أي عرض سيكون من خلال النادي، وما يُقال مجرد أحاديث على السوشيال ميديا، ولم أتلقَّ أي عروض رسمية، وغزل المحلة لا يقف في طريق أحد، وسيتم دراسة أي عرض يصل للنادي”.

وأضاف: “كان يتبقى في عقدي ثلاث سنوات، وقمت بتعديل العقد والتوقيع لمدة أربع سنوات جديدة”.

واختتم قائلًا: “لم يتواصل معي أي فرد من الجهاز الفني لمنتخب مصر، ومن تواصل معي فقط هو الكابتن حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، وذلك قبل انضمامي إلى معسكر المنتخب”.