محافظ مطروح والأوقاف يفتتحان 4 مساجد جديدة قبل رمضان

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ، مسجدَ عصر الإسلام بالعزبة الشرقية بمركز الحمّام، وذلك بحضور النائب محمد دخيل والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف ورضا جاب الله رئيس مدينة الحمام وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.و عددٌ من قيادات الدعوة بإدارة أوقاف الحمّام.

يأتى هذا الافتتاح ضمن افتتاح 4 مساجد اليوم الجمعة بالجهود الذاتية تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح خلال هذه الأيام المباركة و مع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأوضح الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف في مطروح أنه تبلغ مساحة مسجد عصر الإسلام نحو 390 م٢ ، وقد أُنشئ بالجهود الذاتية، بتكلفةٍ 5 ملايين جنيه، ويضمّ المسجد جميعَ الخدمات اللازمة، من مُصلّى للسيدات، ودورات مياه، ومرافق خدمية متكاملة

وجاءت خُطبةَ صلاة الجمعة، تحت عنوان: «بطولاتٌ لا تُنسى».



كما شهدت مديريةُ أوقاف مطروح افتتاحَ ثلاثة مساجد أخرى

حيث أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كلا من

الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ لافتتاح مسجد الرحمة بأطنوح بمنطقة رأس الحكمة، يرافقه اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح

ويقع المسجد على مساحةٍ 185 م٢، وبالجهود الذاتية، وبتكلفةٍ بلغت نحو مليونين ونصف المليون جنيه

كما افتتح المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد مسجد الرحمة بعزبة الشيخ عطيوة، وتبلغ مساحتُه 230مترًا مربعًا، والذى انشئ بالجهود الذاتية، بتكلفةٍ بلغت نحو 3مليون جنيه.

كما افتتح المهندس إبراهيم الحفيان مستشار المحافظة للاسكان مسجد جبريل أبو الأسود، وقد أُنشئ بالجهود الذاتية على مساحة 225م٢، وبتكلفةٍ 4 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف ومحافظة مطروح لنشر رسالة المساجد، والارتقاء بدورها الدعوي والمجتمعي، وتوفير بيوتٍ تليق بقدسية العبادة وخدمة أبناء المحافظة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهانى لجميع أهالي مناطق المساجد الجديدة على افتتاح الصروح الدينية بما تمثله كمنبر لنشر مفاهيم وصحيح الدين تحت إشراف وزارة الأوقاف.