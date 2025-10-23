قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

لليوم الثالث .. الخرطوم تتعرض لهجوم قوي بالمسيرات

محمود نوفل

أفادت ‏وكالة الأنباء الفرنسية بقيام طائرات مسيرة بتنفيذ هجوما إستهدف العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثالث .

وفي تصريحات سابقة ؛ أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن الجيش السوداني نجح في التصدي لهجوم لميليشيا الدعم السريع على مطار الخرطوم بالمسيرات وتم إسقاطها قبل الوصول إلى أهدافها.

وقال البرهان: “عازمون القضاء على التمرد ولن نسمح بعودة المتمردين مرة أخرى”، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” .

وأضاف البرهان: " لا نريد لأي ميليشيا مرتزقة أن يكون لها أي دور في مستقبل السودان".

وتابع البرهان: “نرحب بالسلام المبني على الأسس الوطنية الراسخة”. 

السودان الخرطوم ميليشيا الدعم السريع البرهان الجيش السوداني

