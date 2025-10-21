قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المنظمة الدولية للهجرة تدعو إلى دعم عاجل مع تجاوز عدد العائدين إلى الخرطوم للمليون

أ ش أ

عاد أكثر من مليون شخص إلى الخرطوم خلال الأشهر العشرة الماضية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المنظمة الدولية للهجرة. 

ويشير تقرير "رصد العودة إلى السودان" إلى أن عمليات العودة هذه جرت بين نوفمبر ٢٠٢٤ وسبتمبر ٢٠٢٥، حيث عادت العائلات من أنحاء مختلفة من البلاد .

وقالت أوغوتشي دانيلز، نائب المديرة العامة للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة، والتي عادت لتوها من زيارة إلى السودان: "إن حجم العودة إلى الخرطوم هو مؤشر على الصمود وتحذير في آن واحد".

وأضافت: "التقيت بأشخاص عائدين إلى مدينة لا تزال تعاني من آثار النزاع، حيث تضررت المنازل وتكاد الخدمات الأساسية لا تعمل. إن تصميمهم على إعادة الإعمار أمرٌ مثير للإعجاب، لكن الحياة لا تزال هشة للغاية ، تنتشر الكوليرا وحمى الضنك والملاريا في جميع أنحاء السودان، مما يجعل الاستثمار في المياه النظيفة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية أكثر إلحاحًا حتى يتمكن الناس من البدء من جديد". 

ونزح من الخرطوم وحدها أكثر من 3.77 مليون نازح، ما يعني أن العائدين الحاليين لا يمثلون سوى 26% من إجمالي النازحين من الولاية. ويُقدر أن 2.7 مليون شخص قد يعودون، رهناً بالأوضاع الأمنية والإنسانية.

وسجّلت المنظمة الدولية للهجرة في جميع أنحاء السودان 2.6 مليون حركة عودة من نازحين إلى مناطقهم الأصلية خلال الفترة المذكورة.

وعاد ما يزيد قليلاً عن مليوني شخص من النزوح الداخلي، بينما عاد 523,844 شخصاً من الخارج، معظمهم من مصر وجنوب السودان وليبيا.

على الرغم من التفاؤل الناجم عن العودة في المناطق التي يسودها الأمن النسبي، لا يزال الوضع الإنساني متردياً. يستقر العديد من العائدين في منازل متضررة أو مراكز إيواء جماعية، مع محدودية الوصول إلى المياه النظيفة والخدمات الصحية والحماية.

يعيش أكثر من نصف العائدين بقليل في المناطق الريفية، ونصفهم تقريباً من الأطفال دون سن 18 عاماً .

ودعت المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم بشكل عاجل لتعافي السودان. وتواصل المنظمة العمل مع شركائها لتقديم المساعدة المنقذة للحياة وتعزيز جمع البيانات من أجل تخطيط مدروس للاستجابة.

وفي مناطق أخرى من السودان، لا يزال الوضع الإنساني كارثيًا، لا سيما في الفاشر، عاصمة شمال دارفور المحاصرة. فرّ أكثر من مليون شخص من الفاشر منذ بداية الحرب، ولجأ الكثيرون إلى طويلة، التي أصبحت مركز نزوح هائل ومكتظ.

ويواجه غير القادرين على الفرار قصفًا عشوائيًا، وعنفًا جنسيًا، وهجمات تستهدف الأقليات العرقية. ينتشر سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال، ويلجأ البعض إلى أكل علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.

وجددت المنظمة الدولية للهجرة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إسكات البنادق، وإنهاء المعاناة، وإيجاد حلول دائمة لشعب السودان. لقد أظهر شعب السودان قوة ملحوظة ورغبة عميقة في إعادة بناء حياته بمجرد استعادة السلام.

