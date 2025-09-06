قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بـ"حماة الوطن": مصر لن تسمح بتحويل معبر رفح إلى بوابة تهجير

أحمد عراقي، الأمين العام المساعد للتضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن
أحمد عراقي، الأمين العام المساعد للتضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

أكد أحمد عراقي، الأمين العام المساعد للتضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل استفزازا فجًا وخطرا مباشرا على الأمن القومي المصري والفلسطيني على حد سواء.

وشدد على أن مصر لم ولن تكون أبدا طرفا في أي مخطط خبيث يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تفريغ الأرض من أهلها تحت مسميات زائفة كـ"الخروج الطوعي".

وقال عراقي، في بيان له اليوم، إن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء حاسما وواضحا في رفض هذه المهاترات السياسية التي تحاول تمرير جريمة تهجير قسري مكتملة الأركان عبر البوابة الإنسانية الوحيدة لقطاع غزة.

وأكد أن الموقف المصري ليس رد فعل مؤقت، بل هو ثابت راسخ يستند إلى عقيدة قومية وأمنية لا تقبل المساومة.

وأشار الأمين العام المساعد للتضامن الاجتماعي إلى أن محاولة نتنياهو قلب الحقائق وتوجيه الاتهامات إلى مصر ما هي إلا محاولة يائسة للتغطية على فشل حكومته سياسيا وعسكريا وأخلاقيا، في مواجهة الإدانات الدولية المتصاعدة لجرائم الحرب التي ترتكب يوميا في قطاع غزة.

وأوضح أن من يغلق الأبواب أمام الفلسطينيين ويقصفهم ليل نهار ويمنع عنهم الغذاء والدواء والماء، ليس من حقه الحديث عن حرية تنقل أو إنسانية زائفة.

وأضاف عراقي أن مصر فتحت معبر رفح على مدار الأشهر الماضية لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات رغم الظروف المعقدة، وظلت تتعامل بمسؤولية إنسانية وأخلاقية نابعة من التزامها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، بينما يسعى الاحتلال إلى تحويل المعبر من شريان حياة إلى معبر تهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والاتفاقيات الدولية كافة.

وشدد القيادي بحزب حماة الوطن، على أن محاولات نتنياهو المستميتة لتشويه الدور المصري لن تنجح، وأن مصر كانت وستظل الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها المؤامرات الصهيونية كافة.

وأكد أن ما يقوم به الاحتلال اليوم من قصف وتجويع وتهجير ممنهج للفلسطينيين ليس إلا جريمة تطهير عرقي موثقة أمام العالم، يجب أن يُحاسب عليها قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.

كما أكد عراقي أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن المعركة على الأرض، وأنه على المجتمع الدولي أن يتخلى عن صمته المريب، ويتخذ خطوات ملموسة تضع حدًا لهذه السياسات الإجرامية، داعيا إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وفرض عزلة شاملة على حكومة الاحتلال سياسيا واقتصاديا حتى توقف عدوانها.

وأكد أن مصر ستبقى على العهد، داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن تسمح لأي قوة في العالم أن تفرض على الشعب الفلسطيني خيارًا غير خياره الأصيل في المقاومة والصمود على أرضه.

تهجير الفلسطينيين معبر رفح الأمن القومي المصري والفلسطيني تصفية القضية الفلسطينية بيان وزارة الخارجية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

وزير الخارجية يستقبل مجموعة من أوائل الثانوية العامة من مختلف محافظات

أرشيفية

إيران: أي مفاوضات جديدة مع واشنطن يجب أن تراعي مخاوفنا وتستند إلى الاحترام المتبادل

أرشيفية

إيران: نقترب من اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بالصور

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

المزيد