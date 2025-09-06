قيادي بـ"حماة الوطن": مصر لن تسمح بتحويل معبر رفح إلى بوابة تهجير

أكد أحمد عراقي، الأمين العام المساعد للتضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل استفزازا فجًا وخطرا مباشرا على الأمن القومي المصري والفلسطيني على حد سواء.

وشدد على أن مصر لم ولن تكون أبدا طرفا في أي مخطط خبيث يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تفريغ الأرض من أهلها تحت مسميات زائفة كـ"الخروج الطوعي".

وقال عراقي، في بيان له اليوم، إن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء حاسما وواضحا في رفض هذه المهاترات السياسية التي تحاول تمرير جريمة تهجير قسري مكتملة الأركان عبر البوابة الإنسانية الوحيدة لقطاع غزة.

وأكد أن الموقف المصري ليس رد فعل مؤقت، بل هو ثابت راسخ يستند إلى عقيدة قومية وأمنية لا تقبل المساومة.

وأشار الأمين العام المساعد للتضامن الاجتماعي إلى أن محاولة نتنياهو قلب الحقائق وتوجيه الاتهامات إلى مصر ما هي إلا محاولة يائسة للتغطية على فشل حكومته سياسيا وعسكريا وأخلاقيا، في مواجهة الإدانات الدولية المتصاعدة لجرائم الحرب التي ترتكب يوميا في قطاع غزة.

وأوضح أن من يغلق الأبواب أمام الفلسطينيين ويقصفهم ليل نهار ويمنع عنهم الغذاء والدواء والماء، ليس من حقه الحديث عن حرية تنقل أو إنسانية زائفة.

وأضاف عراقي أن مصر فتحت معبر رفح على مدار الأشهر الماضية لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات رغم الظروف المعقدة، وظلت تتعامل بمسؤولية إنسانية وأخلاقية نابعة من التزامها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، بينما يسعى الاحتلال إلى تحويل المعبر من شريان حياة إلى معبر تهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والاتفاقيات الدولية كافة.

وشدد القيادي بحزب حماة الوطن، على أن محاولات نتنياهو المستميتة لتشويه الدور المصري لن تنجح، وأن مصر كانت وستظل الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها المؤامرات الصهيونية كافة.

وأكد أن ما يقوم به الاحتلال اليوم من قصف وتجويع وتهجير ممنهج للفلسطينيين ليس إلا جريمة تطهير عرقي موثقة أمام العالم، يجب أن يُحاسب عليها قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.

كما أكد عراقي أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن المعركة على الأرض، وأنه على المجتمع الدولي أن يتخلى عن صمته المريب، ويتخذ خطوات ملموسة تضع حدًا لهذه السياسات الإجرامية، داعيا إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وفرض عزلة شاملة على حكومة الاحتلال سياسيا واقتصاديا حتى توقف عدوانها.

وأكد أن مصر ستبقى على العهد، داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن تسمح لأي قوة في العالم أن تفرض على الشعب الفلسطيني خيارًا غير خياره الأصيل في المقاومة والصمود على أرضه.