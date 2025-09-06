قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
8 طن دقيق.. مباحث التموين تشن حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026
المفوض العام لوكالة الأونروا: يجب فتح المعابر فورًا لإدخال المساعدات
الثقوب السوداء .. خبير أمنى يفضح عصابات استغلال الأطفال في التسول
وزير الخارجية: على إسرائيل قبول مبادرة ويتكوف لوقف إطلاق النار
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين ومعبر رفح مفتوح رغم إجراءات الاحتلال
دورها لا يمكن تعويضه.. وزير الخارجية: لا بديل عن أونروا وأي محاولة للمساس بها مرفوضة
التصريح بدفن سيدة.. تطورات الحالة الصحية لـ 104 مصابين بالتسمم الغذائي في المنيا
وزارة الحرب بدلا من البنتاجون.. هل يمهد قرار ترامب الطريق لحرب عالمية جديدة؟
بدء التوقيت الشتوي.. موعد تغيير الساعة في مصر 2025
وزير الخارجية: المجاعة في قطاع غزة كارثة مكتملة الأركان ومن صنع الاحتلال
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين ومعبر رفح مفتوح رغم إجراءات الاحتلال

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

جدد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي موقف مصر الرافض بشكل قاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، مؤكدًا أن هذا الخط الأحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

معبر رفح مفتوح رغم القيود الإسرائيلية

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي  أن معبر رفح مفتوح على مدار الساعة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، رغم قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقه من الجانب الآخر ومنع عبور الشاحنات.

70% من المساعدات إلى غزة بدعم مصري

كشف عبد العاطي أن مصر ساهمت في إيصال أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة، ما يعكس الالتزام المصري الثابت تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

شاحنات عالقة والمجاعة تهدد القطاع

وأشار الوزير إلى وجود آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات تقف عند معبر رفح، وتمنعها السلطات الإسرائيلية من الدخول، مشددًا على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية عن تعطيل دخول المساعدات.

القطاع يحتاج 700 شاحنة يوميًا

وأكد عبد العاطي أن قطاع غزة في حالة مجاعة فعلية، ويحتاج ما لا يقل عن 700 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والضغط على إسرائيل لفتح المعابر فورًا.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي م تهجير الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

محمود سامي قنبير

بعد مكالمة الرئيس السيسي له.. من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

ترشيحاتنا

وزارة الصحة والسكان

الصحة: برنامج تدريبي لتقييم المستشفيات وتعزيز سلامة المرضى

وزيرة البيئة

منال عوض: دليل إقليمي للإدارة المستدامة لمخلفات السفن بالبحر الأحمر

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشهد ختام مسابقة التعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية

بالصور

وائل جسار يشعل حماس الجمهور في ختام حفلات الساحل الشمالي

حفل وائل جسار
حفل وائل جسار
حفل وائل جسار

صور جديدة من حفل زفاف هاجر السراج.. شاهد

حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج

بفستان لامع.. كارولين عزمي تبهر متابعيها على إنستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قبل عرضها .. تفاصيل وقصة حكاية الوكيل من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

حكاية الوكيل
حكاية الوكيل
حكاية الوكيل

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد