وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين ومعبر رفح مفتوح رغم إجراءات الاحتلال

جدد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي موقف مصر الرافض بشكل قاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، مؤكدًا أن هذا الخط الأحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

معبر رفح مفتوح رغم القيود الإسرائيلية

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن معبر رفح مفتوح على مدار الساعة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، رغم قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقه من الجانب الآخر ومنع عبور الشاحنات.

70% من المساعدات إلى غزة بدعم مصري

كشف عبد العاطي أن مصر ساهمت في إيصال أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة، ما يعكس الالتزام المصري الثابت تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

شاحنات عالقة والمجاعة تهدد القطاع

وأشار الوزير إلى وجود آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات تقف عند معبر رفح، وتمنعها السلطات الإسرائيلية من الدخول، مشددًا على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية عن تعطيل دخول المساعدات.

القطاع يحتاج 700 شاحنة يوميًا

وأكد عبد العاطي أن قطاع غزة في حالة مجاعة فعلية، ويحتاج ما لا يقل عن 700 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والضغط على إسرائيل لفتح المعابر فورًا.