وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي قدمته مصر وقطر؛ يمكن أن يُنقذ المنطقة من المزيد من إراقة الدماء، مستعرضاً تفاصيله التي تتضمن هدنة لمدة 60 يوما، يتم خلالها العمل على التوصل لوقف إطلاق نار دائم يُنهي الحرب، بالإضافة إلى إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين، واستعادة جثث 18 قتيلا، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كما سيُتيح الاتفاق تقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين الذين عانوا من مأساة إنسانية مروعة.



جاء ذلك في مقال رأي لوزير الخارجية حول مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة نشره موقع (Washington Examiner) الأمريكي أمس الجمعة تحت عنوان (في مفترق طرق في غزة: لماذا يُعد اتفاق وقف إطلاق النار لحظة فاصلة؟)؛ تناول خلاله المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في غزة.



وقال وزير الخارجية :"نقف اليوم عند مفترق طرق محوري في الحرب على غزة؛ فيمكن أن تنتهي الحرب أو تستمر إلى أجل غير مسمى بما سيؤدي إلى عواقب كارثية إضافية".



وشدد على أن المقترح يعد فرصة لتغيير الصراع من دائرة عنف لا تنتهي إلى مسار نحو التهدئة والتعافي، حيث وافقت حركة حماس عليه، مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي سيكون قرارها إما وضع النزاع على طريق الحل أو استمرار التصعيد .



وأكد ضرورة التعجيل في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في غزة، مستعرضا زيارته الأخيرة لمعبر رفح، حيث كانت آلاف الشاحنات مصطفة على الحدود محمّلة بإمدادات إنسانية منقذة للحياة، وبينما ظل معبر رفح من الجانب المصري مفتوحا دوما، فإن احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر؛ هو ما أعاق تدفق المساعدات، مشيرا إلى تأكيد الأمم المتحدة وعدة وكالات تابعة لها على معاناة غزة من مجاعة.



واستعرض وزير الخارجية، دور مصر الريادي في تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث قدمت أكثر من 70 % من إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي أُرسلت إلى غزة، والتي تُقدّر بحوالي 550 ألف طن من الغذاء والإمدادات الطبية منذ بداية الحرب.. وقد دعم هذا الجهد أكثر من 35 ألف متطوع مصري يعملون بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، كما استقبلت مصر 18 الفا و560 فلسطينيا مصابا ومرافقا لهم لتلقي العلاج في 172 مستشفى في أنحاء الجمهورية.



كما أكد وزير الخارجية، استضافة مؤتمر دولي في مصر لمناقشة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بمجرد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، حيث سيستند على خطة من ثلاث مراحل أقرّتها القمة العربية خلال مارس الماضي؛ تهدف إلى إعادة إعمار غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم دون تهجير.



وشدد على أن مقترح وقف إطلاق النار يُقدم مسارا معقولا للمضي قدما، وأن مصر ستواصل العمل بلا كلل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود، حيث يتطلب التعايش المشترك رؤية وشجاعة والتزاما راسخا بإنهاء دائرة العنف.



وأوضح أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط سيكون بمثابة علامة بارزة لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعزيز السلام حول العالم.