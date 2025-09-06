قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي قدمته مصر وقطر؛ يمكن أن يُنقذ المنطقة من المزيد من إراقة الدماء، مستعرضاً تفاصيله التي تتضمن هدنة لمدة 60 يوما، يتم خلالها العمل على التوصل لوقف إطلاق نار دائم يُنهي الحرب، بالإضافة إلى إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين، واستعادة جثث 18 قتيلا، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كما سيُتيح الاتفاق تقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين الذين عانوا من مأساة إنسانية مروعة.


جاء ذلك في مقال رأي لوزير الخارجية حول مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة نشره موقع (Washington Examiner) الأمريكي أمس الجمعة تحت عنوان (في مفترق طرق في غزة: لماذا يُعد اتفاق وقف إطلاق النار لحظة فاصلة؟)؛ تناول خلاله المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في غزة.


وقال وزير الخارجية :"نقف اليوم عند مفترق طرق محوري في الحرب على غزة؛ فيمكن أن تنتهي الحرب أو تستمر إلى أجل غير مسمى بما سيؤدي إلى عواقب كارثية إضافية".


وشدد على أن المقترح يعد فرصة لتغيير الصراع من دائرة عنف لا تنتهي إلى مسار نحو التهدئة والتعافي، حيث وافقت حركة حماس عليه، مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي سيكون قرارها إما وضع النزاع على طريق الحل أو استمرار التصعيد .


وأكد ضرورة التعجيل في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في غزة، مستعرضا زيارته الأخيرة لمعبر رفح، حيث كانت آلاف الشاحنات مصطفة على الحدود محمّلة بإمدادات إنسانية منقذة للحياة، وبينما ظل معبر رفح من الجانب المصري مفتوحا دوما، فإن احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر؛ هو ما أعاق تدفق المساعدات، مشيرا إلى تأكيد الأمم المتحدة وعدة وكالات تابعة لها على معاناة غزة من مجاعة.


واستعرض وزير الخارجية، دور مصر الريادي في تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث قدمت أكثر من 70 % من إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي أُرسلت إلى غزة، والتي تُقدّر بحوالي 550 ألف طن من الغذاء والإمدادات الطبية منذ بداية الحرب.. وقد دعم هذا الجهد أكثر من 35 ألف متطوع مصري يعملون بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، كما استقبلت مصر 18 الفا و560 فلسطينيا مصابا ومرافقا لهم لتلقي العلاج في 172 مستشفى في أنحاء الجمهورية. 


كما أكد وزير الخارجية، استضافة مؤتمر دولي في مصر لمناقشة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بمجرد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، حيث سيستند على خطة من ثلاث مراحل أقرّتها القمة العربية خلال مارس الماضي؛ تهدف إلى إعادة إعمار غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم دون تهجير.


وشدد على أن مقترح وقف إطلاق النار يُقدم مسارا معقولا للمضي قدما، وأن مصر ستواصل العمل بلا كلل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود، حيث يتطلب التعايش المشترك رؤية وشجاعة والتزاما راسخا بإنهاء دائرة العنف.


وأوضح أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط سيكون بمثابة علامة بارزة لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعزيز السلام حول العالم.

غزة مصر قطر وزير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

الجوازات

إجراءات إكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية

المتهمين

قرار ضد شخصين تعديا على آخرين بالضرب باستخدام كرباج في المنوفية

محكمة

يحمل جنسية أجنبية.. قرار بشأن شخص يروج ويبيع عقاقير مجهولة المصدر

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد