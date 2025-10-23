قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أوغندا تستعد لموسم قهوة وفير مع قفزة إنتاجية قرب 15%
أ ش أ

تتوقع أوغندا، أكبر مُصدر لمحصول البن في إفريقيا، أن يشهد إنتاجها خلال موسم 2025/2026 والذي يستمر من شهر سبتمبر إلى نهاية أكتوبر الجاري ، زيادة قدرها 14.8% مقارنة بالموسم السابق، مدعوما بارتفاع إنتاجية المساحات المزروعة حديثا.


تعد الدولة الواقعة في شرق أفريقيا المصدر الرئيسي للحبوب في القارة وتزرع بشكل أساسي صنف الروبوستا.


وقال جيرالد كيالو مفوض إدارة القهوة بوزارة الزراعة في تصريحات نقلتها شبكة سي إن بي سي أفريكا، إن البلاد تتوقع إنتاج 9.3 ملايين كيس من البن بوزن 60 كيلوجراما لكل كيس،مقارنة بتوقعات بلغت 8.1 ملايين كيس في الموسم الماضي، مشيرا إلى أن التوسع الكبير في الزراعة هو العامل الرئيسي وراء هذه الزيادة.


وأضاف كيالو أن عدد كبير من المزارعين زرعوا البن حديثا، ونتوقع أن تبدأ تلك المزارع بالإنتاج هذه العام، مما سيؤدي حتما إلى ارتفاع الصادرات حسب قوله.

وتعد أوغندا المنتج والمصدر الأبرز لبن الروبوستا في القارة السمراء ، إذ ارتفعت كميات الإنتاج والصادرات بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، مستفيدة من الطفرة العالمية في أسعار البن ومن دخول أشجار جديدة مرحلة الإنتاج.


على مدى السنوات الماضي، عملت الحكومة على دعم القطاع عبر توزيع شتلات مجانية للمزارعين الجدد والقائمين لتوسيع المساحات المزروعة، إضافة إلى توفير الأسمدة دون مقابل، ضمن خطة طموحة تستهدف رفع الإنتاج إلى 30 مليون كيس سنويًا بحلول عام 2030.


وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأوغندية، بلغت عوائد صادرات البن في الاثني عشر شهرًا حتى أغسطس الماضي نحو 2.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 57% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.


يعد البن العمود الفقري لاقتصاد أوغندا الزراعي وأبرز صادراتها إلى الخارج، إذ تسهم زراعته في دعم معيشة أكثر من مليوني أسرة ريفية.


وتعد البلاد أكبر مصدر للبن في إفريقيا، ويهيمن عليها إنتاج بن الروبوستا المزروع في المناطق المنخفضة، بينما يزرع نوع الأرابيكا في المرتفعات الشرقية والغربية.

