إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة بقنا

أصيب 10 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة أمام بقرية الشيخ عيسى التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة أمام قرية الشيخ عيسى، نتج عنه عدد من الإصابات بين الركاب.

بالانتقال والفحص تبين إصابة 10 أشخاص، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام .

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





