قنا تبحث تحديث لائحة الأنشطة المحظورة بالشوارع المميزة

عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعا لمناقشة الكتاب الدوري رقم 294 لسنة 2025، المتعلق بمراجعة الشوارع التي سبق اعتمادها كشوارع مميزة، وتحديث اللائحة المنظمة للأنشطة المحظور إقامتها في بعض المناطق داخل نطاق المحافظة.

شارك في الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديرو الإدارات الهندسية بالمراكز المختلفة، وعدد من مسؤولي إدارة المحال العامة بالديوان العام.



تناول الاجتماع، بحث آليات إعداد تقرير شامل عن الموقف الحالي لتلك الشوارع، يتضمن مقترحات الأنشطة التي يمنع الترخيص بها وفقا لطبيعة كل منطقة واعتبارات التخطيط العمراني والسكاني.

وأشار السكرتير العام لمحافظة قنا، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على رفع تقرير رسمي إلى وزارة التنمية المحلية يتضمن نتائج المراجعة والمقترحات النهائية الخاصة بتحديث اللائحة التنظيمية.



وأضاف علام، وذلك بما يحقق الانضباط في الأنشطة التجارية والخدمية داخل الشوارع المميزة، ويسهم في تعزيز المظهر الحضاري وتنظيم الحركة المرورية داخل المدن والمراكز.