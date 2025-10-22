محافظ قنا يبحث آليات الإسراع بطرح مشروعات الخطة الاستثمارية

بحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، آليات الانتهاء من طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات القومية، وبهدف تسريع وتيرة العمل بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودة حياتهم.



جاء ذلك بعد عقد اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور اللواء سامي، علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات المعنية.

واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري طرحها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وتطوير المرافق الحيوية داخل المدن والقرى، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتسق مع خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة.

وشدد محافظ قنا، على أهمية ملف الخطة الاستثمارية باعتباره أحد أبرز أدوات تحقيق التنمية على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للطرح والتنفيذ، ومتابعة سير الأعمال بشكل يومى لضمان الانتهاء منها في المواعيد المقررة.

ووجه عبدالحليم، بضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، وضمان تحقيق أعلى معدلات إنجاز وجودة في التنفيذ.

كما وجه محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح الخاصة بالمشروعات التي لم يتم البدء فيها بعد، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الجهود المحلية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة داخل محافظة قنا.