أحمد موسى: مصر تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يعلق على كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
جمال بيومي: الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى لليابان والصين
أسامة كمال عن سرقة اللوفر: مليان قطع أثرية من بلاد تانية.. واللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل
نتنياهو يبلغ نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة
محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا
إبراهيم سعيد يهاجم مدافعي الأهلي: هيبقى موسم كارثي
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
محافظات

محافظ قنا يبحث آليات الإسراع بطرح مشروعات الخطة الاستثمارية

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

بحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، آليات الانتهاء من طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات القومية، وبهدف تسريع وتيرة العمل بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودة حياتهم.
 

جاء ذلك بعد عقد اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور اللواء سامي، علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات المعنية.

واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري طرحها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وتطوير المرافق الحيوية داخل المدن والقرى، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتسق مع خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة.

وشدد محافظ قنا، على أهمية ملف الخطة الاستثمارية باعتباره أحد أبرز أدوات تحقيق التنمية على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للطرح والتنفيذ، ومتابعة سير الأعمال بشكل يومى لضمان الانتهاء منها في المواعيد المقررة.

ووجه عبدالحليم، بضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، وضمان تحقيق أعلى معدلات إنجاز وجودة في التنفيذ.

كما وجه محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح الخاصة بالمشروعات التي لم يتم البدء فيها بعد، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الجهود المحلية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات العامة، وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة داخل محافظة قنا.

قنا الخطة الاستثمارية جودة حياة المواطنين المشروعات القومية أخبار قنا

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

التصالح في مخالفات البناء

وكيل محلية النواب يكشف سبب عدم غلق ملف التصالح في مخالفات البناء ومد المهلة

النائب عادل زيدان

برلماني: كلمة الرئيس في قمة بروكسل نقطة تحول بمسار العلاقات المصرية الأوروبية

قانون الخدمة المدنية

إجازة بدون أجر بشروط.. قانون الخدمة المدنية يُحدد ضوابط الغياب المشروع لموظفي الدولة

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

