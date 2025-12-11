قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشارة أمل عمار تتفقد سير العملية الانتخابية من داخل الغرفة المركزية للمجلس القومي للمرأة

تفقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني لانتخابات الدوائر الملغاة بأحكام قضائية ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بالمجلس. جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا مهدي، عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمشرف العام على أعمال الغرفة، والأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية، والأستاذة سماح عبد النافع مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج، إلى جانب مشاركة منسقي الغرف الفرعية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حيث استمعت المستشارة أمل عمار إلى تقارير تفصيلية من منسقي الغرف الفرعية بالمحافظات حول مؤشرات المشاركة منذ الصباح، وجهود فرق المتابعة في تقديم الدعم للناخبات والتعامل السريع مع أي ملاحظات أو استفسارات ترد إلى غرفة العمليات المركزية. كما تابعت جهود فروع المجلس بالمحافظات في مساندة السيدات خلال عملية التصويت.

وأشادت رئيسة المجلس بالجهود الكبيرة التي يبذلها المنسقون والمنسقات على مستوى المحافظات، مؤكدة أن التقارير اليومية تُسهم في بناء فهم أدق للتحديات التي قد تواجه الناخبات والناخبين خلال الفترات المقبلة، بما يساعد على وضع خطط أكثر فاعلية واستجابة.

القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب أمل عمار

