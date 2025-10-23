من أندر الظواهر الضوئية في العالم..ومضات سماوية نادرة تدهش نيوزيلندا

شهدت سماء نيوزيلندا حدثا استثنائيا تمكن خلاله ثلاثة مصورين من توثيق واحدة من أندر الظواهر الضوئية في العالم، والمعروفة باسم "البرق الأحمر" أو "العفاريت الحمراء"، وهي ومضات كهربائية قرمزية اللون تتجه صعودا نحو طبقات الغلاف الجوي العليا، على عكس البرق التقليدي الذي يضرب الأرض.

لحظة لا تنسى فوق منحدرات أوماراما

كان المصور النيوزيلندي توم راي يرافق المصورين الإسبانيين دان زافرا وخوسيه كانتبرانا في رحلة لالتقاط صور لمجرة درب التبانة فوق منحدرات أوماراما الطينية في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، عندما فوجئوا بمشهد سماوي نادر.

يقول راي في تصريحات لصحيفة الجارديان:"كنا نظن أننا محظوظون بصفاء السماء تلك الليلة، لكن ما رأيناه تجاوز كل التوقعات. كانت ليلة لا تُنسى."

وأشار إلى أن كانتبرانا اقترح احتمال ظهور "العفاريت الحمراء"، وعند مراجعة الصور لاحقًا، اكتشف الفريق أنهم نجحوا بالفعل في توثيق البرق الأحمر النادر.

ظاهرة أسرع من لمح البصر

تعرف ظاهرة البرق الأحمر بأنها تفريغ كهربائي يصعد للأعلى، مكونا أشكالا تشبه الأعمدة أو قناديل البحر، وتستمر لفترة وجيزة لا تتجاوز جزءا من الألف من الثانية، ما يجعل تصويرها وتوثيقها مهمة شبه مستحيلة.

أول توثيق مع درب التبانة في نصف الكرة الجنوبي

المصور الإسباني دان زافرا وصف التجربة بأنها من "أكثر الليالي استثنائية في حياته"، مؤكدا أنه شاهد درب التبانة يتوهج فوق الأفق بينما كانت الشعيرات الحمراء اللامعة ترقص فوق العاصفة على بعد مئات الكيلومترات.

وأضاف أن الصور التي التقطوها ربما تكون الأولى من نوعها التي تظهر البرق الأحمر إلى جانب درب التبانة في نصف الكرة الجنوبي، واصفا المشهد بأنه "لحظة لا تتكرر في العمر".

