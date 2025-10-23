قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

1 نوفمبر...بالونات الأقصر تزين السماء احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

شمس يونس

 أعلن اتحاد البالون الطائر بالأقصر عن تنظيم احتفالية فريدة من نوعها تزامنًا مع الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر المقبل، وذلك برعاية وزارة الطيران المدني ومحافظة الأقصر.

وأوضح الكابتن أحمد عبود، رئيس اتحاد البالون الطائر بالأقصر، أن الاحتفالية ستشهد إطلاق عشرات رحلات البالون في سماء المدينة تحمل لافتات وصورًا عملاقة للمتحف المصري الكبير وشعارات الاحتفال بافتتاحه، في تعبير رمزي عن فخر أبناء الأقصر بمصر الجديدة وإنجازاتها الحضارية.

وأكد عبود أن هذه المبادرة تأتي دعمًا للمشروع الثقافي الأكبر في تاريخ مصر الحديثة، الذي يمثل واجهة جديدة للحضارة المصرية أمام العالم، موضحًا أن أولى الرحلات ستنطلق مع بزوغ شمس يوم الافتتاح بمشاركة عدد من الشركات العاملة في مجال البالون الطائر.

وأضاف رئيس الاتحاد أن هذا الحدث يحمل بعدًا سياحيًا كبيرًا، حيث ستُلتقط صور ومقاطع من رحلات البالون المزينة بشعارات المتحف لنشرها في وسائل الإعلام المحلية والدولية، بما يبرز جمال الأقصر ودورها في دعم السياحة الثقافية والترفيهية معًا.

واختتم عبود تصريحه قائلاً: "ما سيشهده العالم من سماء الأقصر في هذا اليوم هو رسالة حب وفخر من الاقصر إلى القاهرة، تؤكد أن الحضارة المصرية القديمة ما زالت تلهم العالم وتتوج حاضرها بإنجازات حديثة تليق بتاريخها العريق."

