محافظات

بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى.. شفاء الأورمان تنظم يومًا علميًا بالأقصر

بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى.. شفاء الأورمان تنظم يومًا علميًا بالأقصر
بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى.. شفاء الأورمان تنظم يومًا علميًا بالأقصر
شمس يونس

نظّمت إدارة مكافحة العدوى بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، يومًا علميًا بعنوان: “بيئة رعاية صحية آمنة وخالية من الميكروبات.. حجر أساس في سلامة المرضى”، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، وبرعاية شركة الهدى للمستلزمات والأجهزة الطبية.

ويهدف اليوم العلمي إلى تعزيز ثقافة السلامة داخل المنشآت الصحية، وتسليط الضوء على أهمية بيئة الرعاية الصحية الآمنة كركيزة أساسية لحماية المرضى والعاملين على حد سواء.

تضمّن البرنامج مجموعة من المحاضرات العلمية والجلسات النقاشية التي تناولت أحدث الممارسات الموصى بها في مجال مكافحة العدوى، بمشاركة نخبة من المتخصصين وأعضاء الفريق الطبي بالمستشفى.

وأوضحت  الدكتورة منى واصف، مدير إدارة مكافحة العدوى، أن اليوم العلمي يأتي في إطار دعم جهود المستشفى في تطبيق معايير الجودة ومواكبة أحدث البروتوكولات العالمية في مجال مكافحة العدوى، بما يضمن بيئة علاجية آمنة ومتكاملة.

فيما أشار الدكتور يحيى حسان، قائد فريق مكافحة العدوى، إلى أهمية استمرار التدريب والتثقيف داخل المستشفيات للحفاظ على بيئة عمل خالية من الميكروبات، مؤكدًا أن سلامة المرضى تبدأ من التزام الجميع بممارسات الوقاية الصحيحة.

ومن جانبه، أكد  محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن حرص المستشفى الدائم على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، وسعيه المستمر نحو بيئة خالية من العدوى، تضمن رعاية صحية آمنة ومتميزة لجميع المرضى.

يُذكر أن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى يُقام سنويًا في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، بهدف رفع الوعي بأهمية مكافحة العدوى والوقاية منها في مختلف القطاعات الصحية والمجتمعية، مع التركيز على ممارسات النظافة السليمة مثل غسل اليدين بانتظام، والتعقيم، واتباع الإرشادات الصحية للحد من انتشار الأمراض المعدية.

الاقصر اخبار الاقصر شفاء الاورمان

