"عمارة" يتفقد محطة مياه الأقصر الغربية لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة تفقدية داخل محطة مياه الأقصر الغربية بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر ، وذلك للوقوف على أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمحطتي مياه الشرب بالأقصر الشرقية والغربية ضمن خطة 2024 / 2025 ، برفقة اللواء أ. ح. مهندس أحمد رمضان مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وشملت الجولة تفقد مكونات المحطة ، حيث تابع محافظ الأقصر أعمال تطوير الخزانات والمرشحات وعنابر التشغيل والمروقات والمعامل، كما شاهد مراحل ومهام الإنتاج داخل المحطة.

وأشاد محافظ الأقصر بمستوى جودة المعامل ودقة الرقابة على المياه، مؤكدًا أن مياه الشرب بالمحافظة تخضع لرقابة صارمة وفق معايير عالمية لضمان وصول مياه نقية وآمنة للمواطنين.

يُذكر أن المحطة تأسست عام 1929 ميلادية ، وتعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 34 ألف متر مكعب يوميًا، وتسهم في تلبية احتياجات أهالي مدينة الأقصر والمناطق المجاورة.