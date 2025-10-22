الأنبا أنطونيوس يترأس القداس الإلهي بدير مارجرجس بالرزيقات في الأقصر

ترأس نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، صباح اليوم الأربعاء، صلاة القداس الإلهي بدير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات بمحافظة الأقصر.

وشارك في الصلاة لفيف من الآباء الكهنة، من مجمع الدير وعدد من كهنة الإيبارشيات المجاورة، وسط أجواء روحية مملوءة بالفرح والبركة.

وافتتح نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا أمس قاعة جديدة على اسم القديس يوسف النجار، في منطقة ڤاللي سانشيز بمحافظة سانتا كروز في بوليڤيا، التابعة لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار.

وصلى نيافته عقب الافتتاح في القاعة ذاتها، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، وشعب المنطقة.