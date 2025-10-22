بعد السيطرة على التلوث البترولي.. مياه الأقصر تعلن عودة الضخ بمحطة الطود المدمجة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر إعادة تشغيل محطة مياه الطود المدمجة وضخ المياه للمواطنين من جديد، وذلك عقب التأكد الكامل من زوال آثار الملوثات البترولية التي ظهرت مؤخرًا بمجرى نهر النيل.

وأكدت الشركة أن تشغيل المحطة تم بعد تنفيذ عمليات فحص دقيقة للمياه، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية وإدارة حماية النيل والأجهزة الصحية والبيئية بالمحافظة، لضمان سلامة المياه وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأوضحت أن الفرق الفنية والجهات المختصة تابعت الموقف لحظة بلحظة منذ اكتشاف بقعة التلوث وحتى التأكد من اختفائها تمامًا، مؤكدة حرصها على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لضمان عدم تكرار الواقعة والحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين.

