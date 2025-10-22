منافسة طلابية بروح الانتماء.. ختام دوري الخماسي بكلية سياحة جامعة الأقصر

اختتمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر فعاليات دوري خماسي كرة القدم، الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، و الدكتور مايكل مجدي عميد الكلية، وسط أجواء حماسية جسدت روح النشاط الطلابي والرياضة الجامعية داخل أروقة الجامعة.

شهدت البطولة مشاركة 85 طالبًا من مختلف الفرق الدراسية، تنافسوا على مدار أيام في مباريات اتسمت بالقوة والمتعة والانضباط، حيث عكست المنافسات مستوى متميزًا من الأداء وروح التعاون بين الطلاب، مما يعكس نجاح الكلية في بناء بيئة تعليمية تجمع بين الدراسة والنشاط.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الرياضية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تكوين شخصية الطالب، مشيرة إلى أن الرياضة تساعد على تنمية روح الانتماء، وتُعزز من القيم الإيجابية مثل العمل الجماعي والانضباط والمسؤولية.

وأضافت أن إدارة الجامعة تعمل باستمرار على دعم المبادرات الطلابية وتشجيع المشاركة في الفعاليات الرياضية والفنية والعلمية، من أجل خلق توازن بين التحصيل الأكاديمي وصقل المهارات الفردية والجماعية.

من جانبه أوضح الدكتور مايكل مجدي عميد كلية السياحة والفنادق أن هذه البطولة تأتي ضمن خطة الكلية للنهوض بالأنشطة الطلابية وتعزيز ثقافة الرياضة داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن إدارة رعاية الشباب نجحت في تنظيم فعالية متميزة تعزز التواصل بين الطلاب وتتيح لهم فرصة للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم.

وفي ختام الفعاليات تم تكريم الفرق الفائزة ومنح الجوائز للمتميزين، وسط أجواء من البهجة والاحتفاء، تعبيرًا عن روح الأسرة الواحدة التي تميز جامعة الأقصر وطلابها.