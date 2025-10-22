قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منافسة طلابية بروح الانتماء.. ختام دوري الخماسي بكلية سياحة جامعة الأقصر

ختام دوري خماسي كرة القدم بكلية السياحة والفنادق في جامعة الأقصر.. منافسة طلابية بروح الفريق والانتماء
ختام دوري خماسي كرة القدم بكلية السياحة والفنادق في جامعة الأقصر.. منافسة طلابية بروح الفريق والانتماء
شمس يونس

اختتمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر فعاليات دوري خماسي كرة القدم، الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية، تحت رعاية  الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، و الدكتور مايكل مجدي عميد الكلية، وسط أجواء حماسية جسدت روح النشاط الطلابي والرياضة الجامعية داخل أروقة الجامعة.

شهدت البطولة مشاركة 85 طالبًا من مختلف الفرق الدراسية، تنافسوا على مدار أيام في مباريات اتسمت بالقوة والمتعة والانضباط، حيث عكست المنافسات مستوى متميزًا من الأداء وروح التعاون بين الطلاب، مما يعكس نجاح الكلية في بناء بيئة تعليمية تجمع بين الدراسة والنشاط.

وأكدت  الدكتورة صابرين عبد الجليل أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الرياضية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تكوين شخصية الطالب، مشيرة إلى أن الرياضة تساعد على تنمية روح الانتماء، وتُعزز من القيم الإيجابية مثل العمل الجماعي والانضباط والمسؤولية.

وأضافت أن إدارة الجامعة تعمل باستمرار على دعم المبادرات الطلابية وتشجيع المشاركة في الفعاليات الرياضية والفنية والعلمية، من أجل خلق توازن بين التحصيل الأكاديمي وصقل المهارات الفردية والجماعية.

من جانبه أوضح  الدكتور مايكل مجدي عميد كلية السياحة والفنادق أن هذه البطولة تأتي ضمن خطة الكلية للنهوض بالأنشطة الطلابية وتعزيز ثقافة الرياضة داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن إدارة رعاية الشباب نجحت في تنظيم فعالية متميزة تعزز التواصل بين الطلاب وتتيح لهم فرصة للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم.

وفي ختام الفعاليات تم تكريم الفرق الفائزة ومنح الجوائز للمتميزين، وسط أجواء من البهجة والاحتفاء، تعبيرًا عن روح الأسرة الواحدة التي تميز جامعة الأقصر وطلابها.

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

قانون العمل

بعد تحرك البرلمان .. ضوابط عمل المجلس القومي للأجور بقانون العمل

العقارات

"الضريبة لا تستثني أحدًا".. قانون العقارات يفرض رسومًا سنوية على المباني المكتملة وغير المكتملة

حزب المؤتمر

المؤتمر: القمة المصرية الأوروبية حدثاً استراتيجياً يؤكد مكانة مصر المحورية

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

فيديو

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

