بقيادة «الصافي» .. الأقصر تواصل حملاتها على الأسواق لضبط الأسعار ومراقبة جودة السلع |صور

واصلت الأجهزةُ الرقابيةُ في محافظة الأقصر حملاتِها الميدانيةَ المشتركةَ على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وتعليمات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار عادلة.

قاد المهندس عبد الرازق الصافي، وكيلُ مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملةً تفتيشيةً موسَّعةً بمشاركة اللواء محمد فاضل، رئيس جهاز حماية المستهلك بالأقصر، والمهندس جبريل بكري، مدير عام التجارة الداخلية، حيث شملت الجولة شادر الخضار والفواكه بمنطقة الحبيل، وعددًا من سلاسل المتاجر الكبرى داخل المحافظة.

وخلال الجولة، تمَّت متابعةُ انتظام حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة، وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية، مع التنبيه على ضرورة إصدار الفواتير الرسمية، واستلام البضائع من مصادرها المعتمدة بالمستندات القانونية، والتأكد من سلامة المنتجات وتواريخ الإنتاج والصلاحية.

وأكد المهندس عبد الرازق الصافي أن مديرية التموين لن تتهاون مع أي محاولات لرفع الأسعار أو استغلال المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات اليومية في جميع المراكز لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين في الحصول على سلع آمنة وذات جودة عالية بأسعار مناسبة.



