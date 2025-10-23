مصير غامض | الزمالك يراقب نجم الأهلي بـ الميركاتو الشتوي

فجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حول صفقة سوبر من النادي الأهلي يضعها مجلس الإدارة على رأس أولوياته فى الميركاتو الشتوي خلال فترة انتقالات اللاعبين القادمة خلال شهر يناير القادم.



قال المصدر ذاته أن إدارة نادي الزمالك تترقب مصير عمر كمال عبد الواحد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في حال خروجه من القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي.



أضاف: إدارة نادي الزمالك استطلعت رؤية البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لـ الفارس الأبيض حول حاجته إلي خدمات عمر كمال عبدالواحد نجم النادي الأهلي حال رحيله عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوي.



وكان عمر كمال عبدالواحد نجم النادي الأهلي جري وضعه على قائمة الراحلين عن النادي الأهلي في قادم الأيام نظرا لتراجع مستواه إضافة إلي المغربي أشرف داري نجم دفاعات كتيبة الشياطين الحمر.





تحذير لـ نجم الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسائل نارية إلى عمر كمال عبدالواحد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وشارك عمر كمال عبدالواحد، في الربع ساعة الأخيرة من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدلًا من تريزيجيه.



وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الأهلي»: «عمر كمال عبدالواحد، أنا أكتر واحد مساند ليه ولكن هو محتاج شوية تركيز الفترة المقبلة».



وأضاف: «عمر كمال محتاج تركيز كبير جدًا، لازم يستعيد كل فورمته وكل إمكانياته».



وتابع: «عمر، حارب عشان يجي الأهلي وهو نوعية جيدة، وميهموش إن الناس بتنتقده دلوقتي لأن ده العادي ودي سمة الجماهير في أي مكان في العالم».



وأشار: «محمد شكري واضح أنه مكسب كبير للنادي الأهلي، لديه مهارات جيدة ويجيد القيام بالأدوار الهجومية».



كان الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.