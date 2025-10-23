قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
رياضة

مصير غامض | الزمالك يراقب نجم الأهلي بـ الميركاتو الشتوي

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

فجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حول صفقة سوبر من النادي الأهلي يضعها مجلس الإدارة على رأس أولوياته فى الميركاتو الشتوي خلال فترة انتقالات اللاعبين القادمة خلال شهر يناير القادم.

قال المصدر ذاته أن إدارة نادي الزمالك تترقب مصير عمر كمال عبد الواحد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في حال خروجه من القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي.

أضاف: إدارة نادي الزمالك استطلعت رؤية البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لـ الفارس الأبيض حول حاجته إلي خدمات عمر كمال عبدالواحد نجم النادي الأهلي حال رحيله عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوي.

وكان عمر كمال عبدالواحد نجم النادي الأهلي جري وضعه على قائمة الراحلين عن النادي الأهلي في قادم الأيام نظرا لتراجع مستواه إضافة إلي المغربي أشرف داري نجم دفاعات كتيبة الشياطين الحمر.
 


تحذير لـ نجم الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسائل نارية إلى عمر كمال عبدالواحد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وشارك عمر كمال عبدالواحد، في الربع ساعة الأخيرة من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدلًا من تريزيجيه.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الأهلي»: «عمر كمال عبدالواحد، أنا أكتر واحد مساند ليه ولكن هو محتاج شوية تركيز الفترة المقبلة».

وأضاف: «عمر كمال محتاج تركيز كبير جدًا، لازم يستعيد كل فورمته وكل إمكانياته».

وتابع: «عمر، حارب عشان يجي الأهلي وهو نوعية جيدة، وميهموش إن الناس بتنتقده دلوقتي لأن ده العادي ودي سمة الجماهير في أي مكان في العالم».

وأشار: «محمد شكري واضح أنه مكسب كبير للنادي الأهلي، لديه مهارات جيدة ويجيد القيام بالأدوار الهجومية».

كان الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي الزمالك عمر كمال عبدالواحد الميركاتو الشتوي أحمد شوبير

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

بالصور

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

