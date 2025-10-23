قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الثقافة: الدولة تدعمنا في بناء الإنسان المصري
لاعب يخطف الأضواء ويقود الأهلي لصدارة الدوري.. من هو ؟
حقيقة التفاوض بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم في واشنطن
إصابة 15 شخصًا فى حادث أتوبيس على طريق قنا الصحراوي الشرقي
الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة: ما صدر عن عمر عصر سلوك سيئ ومؤسفٌ
تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب
عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف
صلاة الضحى.. آخر موعد لأدائها وكم يفوتك من الفضل لونسيتها؟
وزيرة التنمية المحلية: الحكومة تدعم نهج البناء الأخضر داخل المحافظات
صورهم على الانترنت..القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
برلمان نيوزيلندا يناقش حظر استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي
الحبيب علي الجعفري: مصر كبيرة.. ونحن عالة عليها في العلم
شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تألقا لافتا من نجم القلعة الحمراء أحمد مصطفى “زيزو”، الذي خطف الأنظار بأدائه المتكامل بعدما ساهم بشكل مباشر في انتصار فريقه بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الأهلي يعتلي القمة بثنائية في مرمى الاتحاد

استعاد الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة من 10 مباريات، عقب فوزه على الاتحاد السكندري، الذي تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، الذي استغل تمريرة عرضية متقنة من “زيزو” بعد هجمة منظمة قادها محمد هاني من الجهة اليمنى.

وفي الشوط الثاني، عزز “زيزو” تفوق فريقه بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 62، احتسبها الحكم مصطفى الشهدي بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR)، إثر لمسة يد ضد عبد الغني محمد مدافع الاتحاد.

أما هدف تقليص الفارق، فجاء في الدقيقة 68 عبر فادي فريد الذي حول عرضية زميله أبو بكر ليادي إلى الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

زيزو نجم اللقاء بلا منازع

قدّم “زيزو” مباراة استثنائية على المستويين الهجومي والدفاعي، ليكون العلامة الأبرز في اللقاء.

فقد ساهم في الهدف الأول وصنع الثاني بنفسه من ركلة جزاء، كما شكل مصدر الخطورة الأكبر على دفاع الاتحاد طوال المباراة.

إحصائيات أدائه تعكس تميزه:

4 تسديدات منها 3 على المرمى.

64 لمسة للكرة و28 تمريرة صحيحة من أصل 34 بنسبة نجاح بلغت 82%.

مراوغتان ناجحتان من أصل 2 بنسبة نجاح 100%.

استعاد الكرة 4 مرات من الخصم.

تفوق في جميع المواجهات الأرضية (5/5) والهوائية (1/1) بنسبة نجاح كاملة.

رسالة قوية من نجم الأهلي

بهذا الأداء، وجه أحمد مصطفى “زيزو” رسالة واضحة بأنه أحد أبرز عناصر الأهلي هذا الموسم، وأحد الأوراق الرابحة التي يعول عليها الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

إسهامه الفاعل أمام الاتحاد السكندري يؤكد جاهزيته للمواعيد الكبرى، ويمنح جماهير الأهلي جرعة إضافية من الثقة في المرحلة المقبلة.

