ناقد رياضي يثير الجدل بشأن أهداف الاهلي في الدوري

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت الجدل بشأن أهداف الأهلي في الدوري الموسم الحالي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد طلعت: ظاهرة غريبة في ماتشات الأهلي في الدوري الموسم الحالي ، معظم اللي بيسجلوا أهداف في مرمى الأهلي كانوا لاعبين سابقين في الأهلي.

وأضاف أن حسام حسن مع مودرن سبورت ، ومحمد فخري مع فاركو ، ومحمد حمدي زكي مع حرس الحدود وأخيرا فادي فريد مع الاتحاد السكندري.

ويحل فريق الأهلي السعودي ضيفا ثقيلا على النجمة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي.



ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله استعادة نغمة الانتصارات في دوري روشن، واقتحام المربع الذهبي "مؤقتا".

وكان الراقي سقط في فخ التعادل القاتل مع الشباب بهدف لمثله في الجولة الماضية، ليحتل المركز الثامن بتسع نقاط.



موعد مباراة الأهلي والنجمة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والنجمة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتذاع المباراة عبر قناة Thmanyah 1 HD الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، بتعليق مشاري القرني.

في المقابل، يتسلح النجمة بعاملي الأرض والجمهور لإنهاء سلسلة نتائجه الكارثية بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.

وخسر النجمة أول خمس مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم ، ليتذيل جدول الترتيب دون رصيد.