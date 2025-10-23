دي يونج يثير قلق برشلونة قبل كلاسيكو الأرض

أثار النجم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، قلق ناديه قبل كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد، الأحد المقبل، في مسابقة الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن دي يونج غاب عن تدريبات برشلونة اليوم الخميس، بسبب وعكة صحية لم تتضح تفاصيلها بعد.

وأضافت ان الرباعي داني أولمو وجافي وجوان جارسيا وتير شتيجن سيغيبون عن كلاسيكو الأرض بسبب الإصابة.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة



وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتعد شبكة “بي إن سبورتس” الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويدخل ريال مدريد المباراة بهدف الفوز لتعزيز الصدارة أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، بينما يستهدف برشلونة نقاط اللقاء الثلاث لخطف قمة الليجا.