إيقاف ومنع من التدريب| تفاصيل قرار صادم في نادي الترسانة

أعلن مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق السعيد عن قرار صادم يقضي بـ إيقاف المدرب حسام مبروك ومنعه من حضور تدريبات ومباريات النادي وفرق قطاع الناشئين لأجل غير مسمى.وأصدر مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق السعيد بيانا رسميا جاء على النحو التالي:



بناءً على قرار السيد النائب طارق سعيد حسانين – رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على كرة القدم.



وبعد الاطلاع على التجاوزات التي صدرت من الكابتن حسام مبروك أثناء مباراة فريق النادي مواليد 2007 أمام فريق لافينيا، وخروجه عن السلوك الرياضي في حق المدربين والمشرفين المتواجدين بالمباراة،



فقد تقرر ما يلي:



إيقاف الكابتن حسام مبروك ومنعه من حضور تدريبات ومباريات النادي وفرق قطاع الناشئين لأجل غير مسمى.



يؤكد مجلس إدارة نادي الترسانة الرياضي أن الالتزام والانضباط هما الركيزتان الأساسيتان لنجاح المنظومة الرياضية، وأن النادي لن يتهاون مع أي خروج عن القيم الرياضية والسلوك القويم تحت أي ظرف.