حسام عبدالمجيد يحدد موقفه من التجديد مع الزمالك

حسم حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من التجديد للنادي خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن الاحتراف الخارجي هو الخيار الأول بالنسبة لعبد المجيد، مشيرًا إلى أن المدافع لا يمانع في التجديد للزمالك، لكن بشرط أن تتضمن العقود بندًا يسمح له بخوض تجربة احترافية خارجية حال وصول عرض مناسب.

وأضاف المصدر أن الأمور تسير حاليًا بشكل طبيعي فيما يخص استمرار عبد المجيد مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، إلا أن الاحتمال الأكبر هو رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل لخوض تجربة احتراف جديدة.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي غدًا الجمعة، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز في لقاء الذهاب بستة أهداف دون رد.