صفقة القرن الأولمبية.. إدريس يوقع بروتوكول تعاون بين مصر وإيطاليا

في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية، تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الأولمبية الإيطالية (CONI) بمقر اللجنة الإيطالية في العاصمة روما، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وقع البروتوكول من الجانب المصري المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومن الجانب الإيطالي السيد لوتشيانو بونفيليو (Luciano Buonfiglio)، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، بحضور اللواء حازم حسني، السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، والسيد كارلو مورناتي (Carlo Mornati)، السكرتير العام للجنة الأولمبية الإيطالية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإعداد الفني والإداري والطبي، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة للمنتخبات القومية المصرية في المنشآت الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية، والتي تعد من أبرز المراكز الرياضية في أوروبا وتضم 26 رياضة أولمبية.

ويعتبر البروتوكول الفريد من نوعه الذى أنجزه ياسر ادريس بعلاقاته القوية بمثابة صفقة القرن الأولمبية خاصة وأن ايطاليا من الدول الرياضية العظمي على وجه التحديد فى المحافل الأوليمبية وهو ما يعكس حجم المكاسب المتوقعة لمصر على الصعيدين الفني والإداري فى اطار التجهيز المثالي لدورة الألعاب الأولمبية القادمة .

كما هذا التعاون بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، دون أي أعباء مالية على الدولة المصرية أو اللجنة الأولمبية المصرية، ويُعد خطوة جديدة في مسار تطوير الرياضة المصرية وفقاً لأحدث المعايير العالمية، وبما يعكس توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتطوير قدرات الرياضيين المصريين ورفع كفاءتهم على المستويين الفني والإداري.

وخلال الزيارة، قام الوفد المصري بجولة تفقدية للمنشآت والمرافق التي ستُقام بها المعسكرات، والتي تشمل ملاعب وصالات تدريب متطورة، مراكز طبية رياضية، وفنادق مخصصة لإقامة اللاعبين. وتم الاتفاق على أن تُقام المعسكرات تحت إشراف مباشر من الخبراء الإيطاليين لضمان تحقيق أعلى مستويات الإعداد الفني والعلمي.

كما تم الاتفاق على تقديم أسعار مميزة للبعثات المصرية خلال فترات الإقامة والمعسكرات، مع تخصيص حصة خاصة للجنة الأولمبية المصرية في مجالات الإقامة والخدمات اللوجستية ضمن هذا التعاون، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية والفنية في آنٍ واحد.

ويتضمن البروتوكول أيضاً تنظيم دورات تدريبية دولية للمدربين المصريين بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الإيطالية، تبدأ بمدربي المنتخبات القومية، بهدف نقل أحدث الأساليب والتقنيات التدريبية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

كما يتضمن التعاون برامج تطوير للألعاب المشتركة بين مصر وإيطاليا في مختلف الرياضات الأولمبية، مع التركيز على الرياضات البحرية مثل الإبحار، الكانوي، الكاياك، والتجديف، مستفيدين من المناخ المصري الذي يسمح بممارسة هذه الرياضات على مدار العام.

وفي المجال الطبي، سيتم التعاون مع المركز الطبي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية للاستفادة من خبراته المتقدمة في الطب الرياضي والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وتبادل الزيارات بين الأطباء والخبراء من الجانبين.