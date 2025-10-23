قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تستضيف إحدى محطات كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة

تحط سلسلة كأس  رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة رحالها في القاهرة حيث يستضيف مضمار نادي الجزيرة بالقاهرة المحطة رقم 15 من النسخة الـ32 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد للخيول العربية الأصيلة وذلك السبت الموافق 25 أكتوبر بتنظيم واشراف الهيئة المصرية لسباق الخيل.


بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حرصت اللجنة  العليا المنظمة لسلسلة كأس رئيس دولة الإمارات على استضافة مصر لاحدى محطات الكأس الغالية توطيدًا للعلاقات المصرية الإماراتية وتوافقهما على الحفاظ على الإرث العربي واعلاء شأنه.

ويشارك نحو 50 خيلا تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في مصر والدول العربية من عمر 3 سنوات فأكثر في سباق المحطة المصرية الذي يضم 7 أشواط لمسافات تتراوح بين  1300 و 1600 متر على الأرضية الرملية بجوائز تبلغ قيمتها ( 500 ألف درهم إماراتي) هي الأغلى بتاريخ السباقات، حيث يلتقي التاريخ بالعراقة على أرض الكنانة في سباقٍ يجسّد مكانة الخيل العربي بين ميادين العالم.

وتقام سباقات هذا  الموسم للكأس الغالية بمجموع جوائز تصل لأكثر من 15 مليون درهم،لتصبح أغلى مسابقة في تاريخ سباقات الخيل العربية في العالم، إذ تحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام القيادة االإماراتية لتجسيد صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل وإعلاء شأن الخيل العربي.

وقد انطلقت النسخة الـ32 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة 20 إبريل الماضي بالمحطة الأولى في تونس.
وتتضمن السلسلة  17 سباقا بواقع 10 جولات في مضامير القارة الأوروبية وبريطانيا وتركيا بجانب 5 في المضامير العربية ومحطة في الولايات المتحدة الأمريكية ومحطة في روسيا، ويتبقى محطتان فقط في السلسلة وهما: ليبيا  31 أكتوبر (مليون درهم إماراتي)، المملكة العربية السعودية 21 نوفمبر (مليون ونصف المليون ريال سعودي) ليسدل الستار على موسم ناجح جديد.

وقد صرح سعادة فيصل الرحماني أمين عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية للدورة الثالثة على التوالي، أن اللجنة العليا المنظمة تعطي اهتمام كبير لمحطة القاهرة لما تحمله العاصمة المصرية من أصالة وتاريخ يتناسبان مع هذا الحدث العريق ومن المتوقع أن تشهد منافسات ممتعة.

انطلقت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، عام 1994 برؤية ونهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" بهدف إبراز أهمية الخيل العربية الأصيلة وإعلاء شأنها والاحتفاء بموروث الإمارات على نطاق عالمي، حتى غدت الكأس الغالية، أهم وأعرق السباقات الكلاسيكية في العالم، وباتت الحدث الأبرز الذي يجذب نخبة ملاك الخيل ويلتقي في تحدي ألقابها أفضل الخيول بإشراف خيرة المدربين والفرسان، كما تحتضنها أعرق المضامير التاريخية في العالم.

الخيول العربية الإمارات كأس رئيس الإمارات الخيول العربية الأصيلة بطولة كأس رئيس الإمارات

