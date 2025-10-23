حماس تعلق على مشاهد تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن المشاهد التي بثها الوزير الإرهابي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي تُظهر استعراضه لعمليات التنكيل والتعذيب الممنهج بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتهديده بإعدامهم، هي تجسيد للسلوك السادي والفاشي الذي ينتهجه كيان الاحتلال الإرهابي بحق الأسراى الأبطال والشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان لها : لقد شاهد العالم أجمع حجم الإجرام الممنهج الذي يمارسه قادة العدو المجرم، الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، بحق الأسرى الفلسطينيين الأحياء والأموات على حدّ سواء. وقد ظهر ذلك جلياً على جثامين الشهداء التي وصلت إلى غزة وهي تحمل آثار التعذيب الوحشي والتنكيل البشع، ما جعل التعرف عليهم مهمةً صعبةً بسبب فظاعة الانتهاكات التي مورست بحقهم.

وأضافت الحركة : نطالب المجتمع الدولي وكل أحرار العالم بفضح هذا الاحتلال النازي وكشف جرائمه للرأي العام، وتقديم قادته للمحاكمات الدولية العادلة.

وتابعت : ندعو المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال بحق أسرانا في السجون، والإفراج عنهم، ومنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب .

وفي نهاية البيان ؛ دعت حماس أيضا إلى دفع قادة الاحتلال إلى المحاكم المختصة ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.