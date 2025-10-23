البابا تواضروس: كلمة الله تُنقي الإنسان وتُشبعه بالحلاوة الروحية

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية، مساء أمس، من كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بعين شمس، في إطار سلسلة عظاته "أصحاحات متخصصة" تحت عنوان "أبعاد كلمة الله وما تصنعه في الإنسان".

وشارك في صلاة العشية نيافة الأنبا أولوجيوس الأسقف العام لقطاع كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون وعدد من الآباء الكهنة، كما شهد اللقاء كلمات ترحيب من نيافة الأنبا أولوجيوس وكهنة الكنيسة، وترانيم قدمها خورس الشمامسة، وتكريم اثنين من المتميزين من أبناء الكنيسة.

وخلال العظة تحدث قداسة البابا عن المزمور التاسع عشر موضحًا أن كلمة الله "حية وفعالة" تعمل في كيان الإنسان من خلال سبعة أبعاد:

رد النفس، إنارة الفكر، فرح القلب، نقاء العينين، ثبات مخافة الله، استقامة الفم، والشبع الروحي.

واختتم قداسته مؤكدًا أهمية قراءة الإنجيل يوميًا داخل كل بيت ليُملأ بنعمة كلمة الله ومفاهيمها الحية.

