اليوم.. اجتماع البابا تواضروس الأسبوعي من كنيسة العذراء والملائك ميخائيل بأحمد عصمت

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعه الأسبوعي، مساء اليوم، في تمام الساعة السادسة مساء، من كنيسة السيدة العذراء والملائك ميخائيل بأرض أحمد عصمت.

عظة البابا الأسبوعية

ويُذاع الاجتماع عبر القنوات الفضائية المسيحية: أغابي تي ڤي، سي تي ڤي، مي سات، ولوجوس تي ڤي، كما يُنقل مباشرةً من خلال صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي الاجتماع ضمن اللقاءات الروحية المنتظمة التي يقدمها قداسة البابا أسبوعيا، متضمنا كلمة روحية وتأملات وتعاليم كنسية لأبناء الكنيسة في مصر والعالم.