أبرز مباريات اليوم الخميس 23-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة روما ضد فيكتوريا بلزن في الجولة الثالثة بالدوري الأوروبى

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



سبورتنج براجا X النجم الأحمر بلجراد – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8



بران X رينجرز – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7

ستياوا بوخارست X بولونيا – الساعة 7:45 مساء

فناربخشة X شتوتجارت – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

فينورد X باناثينايكوس – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

جينك X ريال بيتيس – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

جو آهيد إيجلز X أستون فيلا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ليون X بازل – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

سالزبورج X فيرينتسفاروشي – الساعة 7:45 مساء على قناةbeIN Sports XTRA 1

سيلتا فيجو X نيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

سيلتيك X شتورم جراتس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

فرايبورج X أوتريخت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 9

ليل X باوك سالونيكا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7

مالمو X دينامو زغرب – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 8

نوتنجهام فوريست X بورتو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

روما X فيكتوريا بلزن – الساعة 10 مساء

يونج بويز X لودوجوريتس رازجراد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



أي إي ك أثينا X أبردين – الساعة 7:45 مساء

دريتا X أومونيا نيقوسيا – الساعة 7:45 مساء

هاكين X رايو فاليكانو – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9

رابيد فيينا X فيورنتينا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports XTRA 2





ستراسبورج X ياجييلونيا بياليوستوك – الساعة 7:45 مساء

كريستال بالاس X لارناكا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

هامرون سبارتانز X لوزان – الساعة 10 مساء

لينكولن ريد امبس X ليك بوزنان – الساعة 10 مساء

ماينتس X زرينيسكي موستار – الساعة 10 مساء



سامسونسبور X دينامو كييف – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports XTRA 1

سيجما أولوموك X راكوف – الساعة 10 مساء

يونيفيرسيتاتيا كرايوفا X إف سي نوح – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports XTRA 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الرياض X الخلود – الساعة 5:55 مساء على قناة Thmanyah

الفيحاء X التعاون – الساعة 6 مساء على قناة Thmanyah

النجمة X الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah