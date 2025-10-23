أبرز مباريات اليوم الخميس 23-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة روما ضد فيكتوريا بلزن في الجولة الثالثة بالدوري الأوروبى
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
سبورتنج براجا X النجم الأحمر بلجراد – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8
بران X رينجرز – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7
ستياوا بوخارست X بولونيا – الساعة 7:45 مساء
فناربخشة X شتوتجارت – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
فينورد X باناثينايكوس – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
جينك X ريال بيتيس – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
جو آهيد إيجلز X أستون فيلا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ليون X بازل – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
سالزبورج X فيرينتسفاروشي – الساعة 7:45 مساء على قناةbeIN Sports XTRA 1
سيلتا فيجو X نيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
سيلتيك X شتورم جراتس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5
فرايبورج X أوتريخت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 9
ليل X باوك سالونيكا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7
مالمو X دينامو زغرب – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 8
نوتنجهام فوريست X بورتو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
روما X فيكتوريا بلزن – الساعة 10 مساء
يونج بويز X لودوجوريتس رازجراد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
أي إي ك أثينا X أبردين – الساعة 7:45 مساء
دريتا X أومونيا نيقوسيا – الساعة 7:45 مساء
هاكين X رايو فاليكانو – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9
رابيد فيينا X فيورنتينا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports XTRA 2
ستراسبورج X ياجييلونيا بياليوستوك – الساعة 7:45 مساء
كريستال بالاس X لارناكا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
هامرون سبارتانز X لوزان – الساعة 10 مساء
لينكولن ريد امبس X ليك بوزنان – الساعة 10 مساء
ماينتس X زرينيسكي موستار – الساعة 10 مساء
سامسونسبور X دينامو كييف – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports XTRA 1
سيجما أولوموك X راكوف – الساعة 10 مساء
يونيفيرسيتاتيا كرايوفا X إف سي نوح – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports XTRA 2
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الرياض X الخلود – الساعة 5:55 مساء على قناة Thmanyah
الفيحاء X التعاون – الساعة 6 مساء على قناة Thmanyah
النجمة X الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah