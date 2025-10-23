قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مي فاروق: مهرجان الموسيقى العربية يحيي التراث الفني.. ونسخة هذا العام مميزة لأنها تحمل اسم كوكب الشرق
هل توقعات الأرصاد ينطبق عليها مقولة كذب المنجمون؟.. المفتي يجيب
بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر
12 تنبيه عاجل من الإدارات التعليمية للمدارس لضمان انتظام الدراسة
ترامب يؤكد دعمه لخفض التصعيد النووي ويصف مبادرة بوتين بـ«الجيدة والمناسبة»
للمرة الثانية عشرة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إنهاء الإغلاق الحكومي
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي بمحافظة الاسكندرية
من أصابته مصيبة.. علي جمعة يوصيه بـ13 كلمة تجعل عوضه مذهلا
دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة بالماء
من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية.. مصر تكتب فصلًا جديدًا في علاقاتها مع أوروبا
10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الخميس 23-10-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق  اليوم الخميس 23 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة روما ضد فيكتوريا بلزن في الجولة الثالثة بالدوري الأوروبى

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة


سبورتنج براجا X النجم الأحمر بلجراد – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8  


بران X رينجرز – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7  

ستياوا بوخارست X بولونيا – الساعة 7:45 مساء

فناربخشة X شتوتجارت – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

فينورد X باناثينايكوس – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

جينك X ريال بيتيس – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

جو آهيد إيجلز X أستون فيلا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

ليون X بازل – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

سالزبورج X فيرينتسفاروشي – الساعة 7:45 مساء على قناةbeIN Sports XTRA 1

سيلتا فيجو X نيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

سيلتيك X شتورم جراتس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

فرايبورج X أوتريخت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 9

ليل X باوك سالونيكا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7  

مالمو X دينامو زغرب – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 8  

نوتنجهام فوريست X بورتو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

روما X فيكتوريا بلزن – الساعة 10 مساء

يونج بويز X لودوجوريتس رازجراد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6  

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
 

أي إي ك أثينا X أبردين – الساعة 7:45 مساء

دريتا X أومونيا نيقوسيا – الساعة 7:45 مساء

هاكين X رايو فاليكانو – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9  

رابيد فيينا X فيورنتينا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports XTRA 2


 

ستراسبورج X ياجييلونيا بياليوستوك – الساعة 7:45 مساء

كريستال بالاس X لارناكا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

هامرون سبارتانز X لوزان – الساعة 10 مساء

لينكولن ريد امبس X ليك بوزنان – الساعة 10 مساء

ماينتس X زرينيسكي موستار – الساعة 10 مساء

سامسونسبور X دينامو كييف – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports XTRA 1

سيجما أولوموك X راكوف – الساعة 10 مساء

يونيفيرسيتاتيا كرايوفا X إف سي نوح – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports XTRA 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

الرياض X الخلود – الساعة 5:55 مساء على قناة Thmanyah

الفيحاء X التعاون – الساعة 6 مساء على قناة Thmanyah

النجمة X الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah

الدوري الاوروربي الدوري السعودي اسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

شقق وزارة الإسكان 2025.. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

فرق السن بينا سنتين فقط.. رانيا يوسف تتحدث عن كواليس تعارفها على زوجها

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 23 أكتوبر أمام الجنيه

ترشيحاتنا

تحديث iOS 26.1

تحديث iOS 26.1 يقدم ميزة تخفف من تأثير الزجاج السائل المثير للجدل

أخبارا وتقارير

أخبار التكنولوجيا.. بمواصفات خارقة وسعر متوسط إليك هاتف iQOO 15.. وبسرعة شحن أحدث باور بانك بأعلى الإمكانيات في 2025

هاتف ون بلس 15 القادم

المنافس لآيفون وجالاكسي.. أهم ميزات هاتف OnePlus 15 قبل انطلاقه

بالصور

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

لكزس NX 2026
لكزس NX 2026
لكزس NX 2026

فيديو

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد