هل سيصبح الموسم الأسوأ؟.. الغندور يطرح سؤالا بشأن أزمة محمد صلاح

شارك الاعلامي خالد الغندور منشورا بشأن محمد صلاح عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.









وكتب الغندور :" هل سيصبح هذا الموسم هو الأسوأ لمحمد صلاح عبر مشواره الإحترافي".

ويواجه محمد صلاح موجة من الانتقادات من قبل بعض جماهير وإعلاميي إنجلترا، في ظل تراجع مردوده التهديفي، إذ لم يسجل سوى هدفين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 8 مباريات خاضها مع ليفربول حتى الآن.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، شدد تييري هنري على أن صلاح يتحمل ضغوطًا أكبر من أي لاعب آخر في الفريق، قائلاً:"ليس من السهل دائمًا أن تكون اللاعب الرئيسي ونجم الفريق، فكما ترون، عندما لا يسجل محمد صلاح، يخسر ليفربول أيضًا. بعض اللاعبين قد يقدمون أداءً جيدًا، لكن الأنظار دائمًا تتجه إلى صلاح".

وأضاف هنري:"محمد صلاح لم يكن دائمًا يسجل، لكنه في أغلب الأحيان عندما يسجل، يفوز ليفربول. لقد سدد ثلاث كرات في القائم هذا الأسبوع، وكان من الممكن أن يكون الوضع مختلفًا لو سجلها. الأمر ليس سهلًا عليه ولا على الفريق".