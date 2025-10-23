قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
مبعوث أوكرانيا في واشنطن يرحب بعقوبات ترامب على روسيا

مبعوث ترامب لأوكرانيا
مبعوث ترامب لأوكرانيا
أعربت أوكرانيا عن ترحيبها بقرار دونالد ترامب فرض عقوبات على روسيا، ما يمثل تحولاً في سياستها حيال موسكو. 

وتأتي العقوبات الأمريكية، التي تستهدف خصوصاً شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك اويل، في إطار التصعيد الاقتصادي ضد تعزيز قدرات روسيا المالية لتمويل آلة الحرب.

من جانبها، قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة إنها تعتبر هذا القرار «لحظة مفصلية» في مسار دعم واشنطن لجهود كييف.

 وأضافت أنّ العقوبات تشكّل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي ــ ولاسيما الولايات المتحدة ــ لن يتغاضى عن تمويل ماكينة الحرب الروسية. وفق المصادر، فإن وزارة الخزانة الأمريكية أكّدت أن العقوبات تستهدف كيانات تموّل مباشرة العمليات العسكرية الروسية، وتتضمن تهديداً بامتداد آثارها إلى المؤسسات المالية الأجنبية التي تستمرّ في التعامل معها.

وفي هذا السياق، أكّدت كييف أنّ الضغط المالي على موسكو يُعدّ «جزءاً لا يتجزّأ» من استراتيجيتها لرفع كلفة استمرار العدوان وجبر روسيا على الدخول في مفاوضات بجدّية.

وترى المؤسسـات التحليليـة في واشنطن أن العقوبات هي «تحذير أولي» لموسكو، لكنّها تحذّر من أن الأثر الحقيقي يكمن في مدى استطاعة واشنطن وحلفائها تصعيد هذه الإجراءات وتعزيزها بصورة مستدامة.

ومن جهة أخرى، يرى كثير من المراقبين أن هذه العقوبات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن تحوّلاً أكبر يُمكن أن يتضمّن استهدافاً مكثّفاً لأسطول الظلّ الروسي لنقل النفط وفرض قيود على الطاقة لا تقتصر على الاقتصاد الروسي المباشر، بل تمتد إلى الوسط المالي العالمي.

ويأتي ترحيب أوكرانيا بقرار ترمب يعكس إدراكها لأهمية البُعد الاقتصادي في الحرب، إلى جانب الجوانب العسكرية، كما يشير إلى توافق مبدئي بين كييف وواشنطن في رؤية العدوان الروسي كعدو ينبغي مواجهته ليس فقط بالسلاح، بل بالضغط المالي والعقوبات، ومع ذلك يبقى النجاح رهيناً بمدى التزام الأطراف المعنية بتعزيز هذه الخطوة وتحويلها إلى عمليّة مستمرة ومؤثرة.

