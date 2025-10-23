قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
أخبار العالم

وزير الخارجية: القمة المصرية الأوروبية "تاريخية".. وتؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية

أ ش أ

 أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي أن القمة بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ "تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة"، مشيراً إلى أنها الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين الجانبين، وتأتي تنفيذاً للاتفاق الذي تم العام الماضي بشأن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.


وقال وزير الخارجية - في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري على هامش القمة بالعاصمة البلجيكية (بروكسل) اليوم الأربعاء، إن انعقاد القمة يعكس مستوى التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، والحاجة المتبادلة بين الطرفين، موضحاً أن مصر تحتاج إلى الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والدعم الأوروبي لخطة السلام في غزة، والمشاركة في إعادة إعمار القطاع، فيما يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى مصر بوصفها "الركيزة الأساسية للاستقرار والأمن في المنطقة".


وأشار إلى أن القمة تأتي بعد نجاح مصر في إنهاء الحرب في قطاع غزة، واستضافة قمة السلام في شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة، يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن هذا التوقيت يعكس متانة العلاقات والاعتماد المتبادل بين الجانبين.


وتوقع وزير الخارجية أن تسفر القمة عن مخرجات متعددة على المستويين الثنائي والإقليمي، تشمل ملفات الدعم المالي، والتعاون في البحث العلمي، وتبادل الأساتذة والطلاب في إطار اتفاقية "هوريزون". 


وأوضح أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي سيطرح - خلال القمة - رؤية مصر للمرحلة الثانية من خطة السلام، إلى جانب مؤتمر إعادة الإعمار، الذي طلب الاتحاد الأوروبي المشاركة في رعايته ووافق الرئيس السيسي على ذلك.


وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، دعا وزير الخارجية إلى دعم أوروبي عاجل للقطاع الصحي في ظل وجود أكثر من 50 ألف مصاب، مؤكداً الحاجة إلى مستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة وأجهزة طبية وتعويضية.

وأكد وزير الخارجية، وجود إرادة ورغبة مشتركة لتعزيز وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب، والمضي نحو مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وزير الخارجية مصر الاتحاد الأوروبي قطاع غزة لرئيس السيسي

