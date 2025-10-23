قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق
ميدو ينفرد بمستندات تثبت صحة موقف الزمالك في أزمة أرض أكتوبر
السكة الحديد تكرم فوزية إبراهيم بطلة العالم في مصارعة الذراعين
روبيو: قمع حماس للفلسطينيين في غزة مروع ويعرقل أي أمل في السلام
شوبير يوجه رسائل نارية لنجم الأهلي: لازم تركز شوية
ترامب: الولايات المتحدة لا تنوي تدريب أي دولة أخرى على استخدام صواريخ توماهوك
علي الحجار يبكي أثناء غنائه لفلسطين في مهرجان الموسيقى العربية
مادورو يتحدّى واشنطن: فنزويلا تمتلك 5000 صاروخ روسي مضاد للطائرات
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
أخبار العالم

مفوضة أوروبية تؤكد أهمية الشراكة الاقتصادية مع مصر وتدعو الشركات الأوروبية لاستثمار بها

أ ش أ

أكدت المفوضة الأوروبية لشئون منطقة البحر المتوسط دوبرافكا سويكا، أهمية الشراكة الاقتصادية مع مصر، داعية الشركات الأوروبية إلى اختيار مصر للاستثمار بها.


وقالت المسئولة الأوروبية - خلال حديثها أمام الاجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل - إن الاتحاد الأوروبي ومصر رفعا مستوى الشراكة بينهما إلى المستوى الاستراتيجي؛ بما يضمن الإصلاح والاستثمار والتحول الصناعي.


واضافت "هدفنا هو تحويل الزخم السياسي إلى مشروعات كبيرة ونمو اقتصادي يعود بالفائدة على المواطنين، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة واللوجستيات والابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وليس فقط الشركات الكبرى وتأمين بيئة مستدامة".


وتابعت: نحتاج بنية تحتية مستدامة ورقمية متجهة للمستقبل مع رفع القدرة التنافسية.. لافتا إلى عمل الاتحاد الأوروبي مع مصر لجعلها مركزا متوسطيا حاسماً وبيئة جاذبة للاستثمار.


وقالت إن الاجتماع يركز على الفعل وتحديد الحلول، مشيرة إلى أن زليست فقط بسبب الجغرافيا؛ وإنما أيضا بسبب المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار وخلق فرص عمل والارتقاء بالتنافسية لصالح شعوب منطقة المتوسط.
 

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

شقق وزارة الإسكان 2025.. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

بالورود.. تشييع جثمان شاب ابتلع لسانه بإحدى قرى الدقهلية

مدرب ليفربول: محمد صلاح الأحق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الأول والتجاري لمصر.. «أبوالعينين»: اتفاق شرم الشيخ يُجسّد التزام مصر التاريخي بدعم السلام

ضياء رشوان: الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية في 2027 يعبر عن استدامة العلاقات

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

لكزس NX 2026.. فخامة يابانية بتقنيات خفية ورفاهية متجددة

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

