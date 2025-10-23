مفوضة أوروبية تؤكد أهمية الشراكة الاقتصادية مع مصر وتدعو الشركات الأوروبية لاستثمار بها

أ ش أ

أكدت المفوضة الأوروبية لشئون منطقة البحر المتوسط دوبرافكا سويكا، أهمية الشراكة الاقتصادية مع مصر، داعية الشركات الأوروبية إلى اختيار مصر للاستثمار بها.



وقالت المسئولة الأوروبية - خلال حديثها أمام الاجتماع رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل - إن الاتحاد الأوروبي ومصر رفعا مستوى الشراكة بينهما إلى المستوى الاستراتيجي؛ بما يضمن الإصلاح والاستثمار والتحول الصناعي.



واضافت "هدفنا هو تحويل الزخم السياسي إلى مشروعات كبيرة ونمو اقتصادي يعود بالفائدة على المواطنين، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة واللوجستيات والابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وليس فقط الشركات الكبرى وتأمين بيئة مستدامة".



وتابعت: نحتاج بنية تحتية مستدامة ورقمية متجهة للمستقبل مع رفع القدرة التنافسية.. لافتا إلى عمل الاتحاد الأوروبي مع مصر لجعلها مركزا متوسطيا حاسماً وبيئة جاذبة للاستثمار.



وقالت إن الاجتماع يركز على الفعل وتحديد الحلول، مشيرة إلى أن زليست فقط بسبب الجغرافيا؛ وإنما أيضا بسبب المصالح المشتركة لتحقيق الاستقرار وخلق فرص عمل والارتقاء بالتنافسية لصالح شعوب منطقة المتوسط.

