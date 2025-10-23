قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
حريق بمخزن أخشاب في الشرقية والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. تعرف على أسباب النجاة
ترامب: لا نريد أن تسيطر روسيا على كامل أوكرانيا
إصابة شخصين في انهيار بلكونة عقار بالشرقية
رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن يدفع بوتين ثمن عدوانه غير المبرر على أوكرانيا
رئيس وزراء بريطانيا: القتل في أوكرانيا يجب أن يتوقف الآن
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟
دعاء أول أيام جمادى الأول لطلب الرزق وخيري الدنيا والآخرة
مدرب ليفربول: محمد صلاح الأحق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

عادل نصار

في أعقاب قيام الدولي المصري محمد صلاح صورته بقميص ليفربول حرص المدرب الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق الريدز على دعم الفرعون تصريحات مثيرة.

وأكد أرني سلوت في تصريحات عقب المباراة أن محمد صلاح هو الأحق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، مشددًا على أن الفرعون يمتلك الأفضلية في السباق على حساب المغربي أشرف حكيمي.

وانتابت حالة من الغضب بسبب جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول والدفع به في الدقائق الأخيرة ما تسبب في غيابه تهديفيا في المباراة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حقق فيه ليفربول انتصارات عريضا على حساب اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة أبطال أوروبا.

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

الدولار

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 رسمياً

المتهم

يوهم ضحاياه بالعلاج الروحاني.. حبس دجال كرموز 4 أيام على ذمة التحقيقات

ارشيفية

تعرف على تفاصيل غلق كوبري الأزهر السفلي لمدة 3 أيام

محكمة - أرشيفية

إحالة موظف بمدرسة لغات للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض فتاة بالقاهرة

ستيلانتيس تعلن أضخم استثمار في تاريخها بقيمة 13 مليار دولار في ‏الولايات المتحدة

طارق العريان وزوجته وأبطال الفيلم التونسي وين ياخدنا الريح على ريد كاربت الجونة

أول صور تجسسية.. بي واي دي دولفين تعود بجيل جديد كليا

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

بشار الأسد بزي الميكانيكي

ظهور بشار الأسد بزي ميكانيكي سيارات.. ايه الحكاية؟

دوللي شاهين

دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»

ألقي زوجته من الشباك

بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

