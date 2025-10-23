مدرب ليفربول: محمد صلاح الأحق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

في أعقاب قيام الدولي المصري محمد صلاح صورته بقميص ليفربول حرص المدرب الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق الريدز على دعم الفرعون تصريحات مثيرة.

وأكد أرني سلوت في تصريحات عقب المباراة أن محمد صلاح هو الأحق بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، مشددًا على أن الفرعون يمتلك الأفضلية في السباق على حساب المغربي أشرف حكيمي.

وانتابت حالة من الغضب بسبب جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول والدفع به في الدقائق الأخيرة ما تسبب في غيابه تهديفيا في المباراة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حقق فيه ليفربول انتصارات عريضا على حساب اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة أبطال أوروبا.