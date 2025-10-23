أشرف قاسم: أخشى تكرار سيناريو زيزو مع حسام عبد المجيد

أبدى أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تخوفه من تكرار سيناريو تجديد عقد أحمد سيد "زيزو" مع اللاعب حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأبيض.

وقال قاسم خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية mbc مصر 2 ، إن الزمالك يجب أن يتعلم من التجربة السابقة التي حدثت مع زيزو، موضحًا أن التأخير في حسم ملف التجديد لأي لاعب مؤثر داخل الفريق قد يضع النادي في موقف صعب مع مرور الوقت.

وأكد أن إدارة الزمالك مطالَبة بـالجلوس مع حسام عبد المجيد في أسرع وقت، لمعرفة موقفه بشكل واضح: هل سيجدد عقده وفق إمكانيات النادي الحالية أم سيتم بيعه خلال الفترة المقبلة؟

واختتم قاسم تصريحاته قائلًا: "أخشى من مرور الوقت، وأن يجد مسؤولو الزمالك أنفسهم أمام أمر واقع وتكرار نفس السيناريو الذي حدث مع زيزو، لذلك يجب التحرك مبكرًا للحفاظ على استقرار الفريق."