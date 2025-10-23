قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابنهم الوحيد.. محامي ضحية طفل الإسماعيلية يكشف الحالة المأساوية لأسرته
تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
جوا وبرا حب للسيسي.. أحمد موسى: زغاريد في بروكسل احتفالا برئيسنا
حريق بمخزن أخشاب في الشرقية والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. تعرف على أسباب النجاة
ترامب: لا نريد أن تسيطر روسيا على كامل أوكرانيا
إصابة شخصين في انهيار بلكونة عقار بالشرقية
رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن يدفع بوتين ثمن عدوانه غير المبرر على أوكرانيا
رئيس وزراء بريطانيا: القتل في أوكرانيا يجب أن يتوقف الآن
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟
دعاء أول أيام جمادى الأول لطلب الرزق وخيري الدنيا والآخرة
رياضة

أشرف قاسم: أخشى تكرار سيناريو زيزو مع حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

أبدى أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تخوفه من تكرار سيناريو تجديد عقد أحمد سيد "زيزو" مع اللاعب حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأبيض.

وقال قاسم خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية mbc مصر 2 ، إن الزمالك يجب أن يتعلم من التجربة السابقة التي حدثت مع زيزو، موضحًا أن التأخير في حسم ملف التجديد لأي لاعب مؤثر داخل الفريق قد يضع النادي في موقف صعب مع مرور الوقت.

وأكد أن إدارة الزمالك مطالَبة بـالجلوس مع حسام عبد المجيد في أسرع وقت، لمعرفة موقفه بشكل واضح: هل سيجدد عقده وفق إمكانيات النادي الحالية أم سيتم بيعه خلال الفترة المقبلة؟

واختتم قاسم تصريحاته قائلًا:  "أخشى من مرور الوقت، وأن يجد مسؤولو الزمالك أنفسهم أمام أمر واقع وتكرار نفس السيناريو الذي حدث مع زيزو، لذلك يجب التحرك مبكرًا للحفاظ على استقرار الفريق."

حسام عبد المجيد الزمالك الأهلي زيزو

