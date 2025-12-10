قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للمرأة ينظم فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد الفتيات بالجامعات
الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
حسام عبدالمجيد يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك.. هل ينتقل إلى الأهلي؟
رياضة

مباراة الفرصة الأخيرة.. مصير تشابي ألونسو على المحك أمام مانشستر سيتي

إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب سانتياجو برنابيو، الذي يستضيف اليوم الأربعاء واحدة من أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا، حين يلتقي ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي في قمة الجولة السادسة من مرحلة الدوري بالنسخة 2025-2026.

ويدخل ريال مدريد المواجهة وهو في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات مقابل خسارة واحدة، ويأمل الفريق الملكي في استثمار الدعم الجماهيري لتحقيق فوز جديد يعزز موقعه ضمن المراكز المؤهلة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.

على الجانب الآخر، يسافر مانشستر سيتي إلى مدريد باحثًا عن فوز ثمين، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط، ويطمح بيب جوارديولا إلى القفز نحو المراكز الثمانية الأولى وتفادي الدخول في حسابات الملحق المعقدة.

باتت مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة، اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، بمثابة الفرصة الأخيرة للمدرب الإسباني.

ويأتي ذلك بعدما عقدت الخسارة الثقيلة التي تلقاها ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بهدفين دون رد، موقف مدربه تشابي ألونسو، بعدما ظهر الميرنجي بصورة باهتة أثارت الكثير من القلق داخل أروقة "سانتياجو برنابيو".

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عاش النادي الملكي ليلة عصيبة عقب المباراة، بعدما افتقد اللاعبون الحافز منذ البداية، وتعرض الفريق لارتباك واضح في الدقائق الأخيرة، دون أن ينجح في صناعة أي فرص حقيقية على المرمى طوال اللقاء.

ودفعت هذه التفاصيل إدارة النادي لعقد اجتماع مطول استمر حتى ما بعد الواحدة صباحًا لبحث مستقبل ألونسو.

وأضاف التقرير أن نتائج الفريق في الدوري زادت التوتر؛ إذ اكتفى ريال مدريد بانتصار واحد فقط في آخر خمس مباريات، وتراجع من صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط أمام برشلونة، إلى التأخر بفارق 4 نقاط خلف أقرب منافسيه خلال أقل من شهر.

وخلال الاجتماع، اتفق كبار المسؤولين على أن مباراة مانشستر سيتي هي الفصل الحاسم لمستقبل ألونسو، خاصة مع توتر العلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين ووصولها إلى مرحلة يصعب إصلاحها.

كما بدأ النادي الملكي بالفعل في بحث خيارات بديلة على رأسها أسماء ثقيلة مثل زين الدين زيدان ويورجن كلوب، تحسبًا لإمكانية الإطاحة بالمدرب الحالي في حال السقوط أوروبيًا.

