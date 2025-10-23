للمرة الثانية عشرة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إنهاء الإغلاق الحكومي

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الذي يدخل يومه الثاني والعشرين، وسط انقسام حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أولويات الإنفاق العام.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 54 عضوًا على مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون، مقابل رفض 46 عضوًا، ما حال دون بلوغ النصاب القانوني المطلوب والمتمثل في 60 صوتًا لتمرير المشروع.

انضم ثلاثة من المشرعين الديمقراطيين إلى صفوف الجمهوريين في محاولة لإنهاء الأزمة، غير أن ذلك لم يكن كافيًا لتجاوز الانقسام الحزبي العميق داخل المجلس.

ويمثل هذا الإخفاق المرة الثانية عشرة على التوالي التي يفشل فيها الكونجرس الأمريكي في إقرار حزمة تمويل تتيح إعادة فتح مؤسسات الدولة المغلقة، وهو ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والإدارية، مع تزايد المخاوف من تأثيرات سلبية على الخدمات العامة ورواتب الموظفين الفيدراليين.

ويُعد الإغلاق الحالي ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، بعد إغلاق دام 35 يومًا خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب في الفترة بين ديسمبر 2018 ويناير 2019، حين تعثرت المفاوضات بين الكونجرس والبيت الأبيض بسبب تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

ويرى مراقبون في واشنطن أن الأزمة الحالية تعكس تصاعد حدة الاستقطاب السياسي بين الحزبين الكبيرين، في ظل تمسك الجمهوريين بخطط خفض الإنفاق الحكومي، مقابل إصرار الديمقراطيين على حماية برامج الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة من التقليص.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار الإغلاق لفترة أطول قد يعرّض الاقتصاد الأمريكي لتباطؤ ملحوظ، ويؤثر على ثقة الأسواق العالمية في الأداء المالي للحكومة الأمريكية، خاصة مع اقتراب موسم الموازنة الجديد في نوفمبر المقبل.