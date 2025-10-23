الرئيس الأوكراني: فكرة ترامب بشأن التوقف عند خطوط القتال الحالية "تسوية جيدة"

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وقف إطلاق النار والتوقف عن القتال عند خطوط القتال الحالية.



وقال زيلينسكي : "إن فكرة ترامب بشأن التوقف عند خطوط القتال الحالية (تسوية جيدة)"، وذلك حسبما أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية في نبأ عاجل لها.



وأصدر قادة دول أوروبية من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، بيانًا مشتركًا أكدوا فيه دعمهم لأوكرانيا ودعوة الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.



وجاء في البيان: "نؤيد بقوة موقف الرئيس ترامب بشأن ضرورة وقف القتال على الفور، وأن خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق المفاوضات".



ويعتزم ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الاجتماع في بودابست عاصمة المجر، التي تعد عضوا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، كما أنها حافظت على علاقات ودية مستقرة مع موسكو طوال فترة الحرب على أوكرانيا.

