سفير مصر بدبلن يبحث سبل تعزيز التعاون بمجال الخدمات والتكنولوجيا المالية

بحث السفير محمد ثروت سليم، سفير مصر بدبلن مع روبرت تروي وزير الدولة الأيرلندي للمالية سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.



وتناول الجانبان آفاق تبادل الزيارات بين المؤسسات المعنية في البلدين بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتعميق الشراكة الاقتصادية.



كما استعرضا الإمكانات الواعدة للسوق المصرية أمام الاستثمارات الأيرلندية، خاصة في ظل ما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية وتشريعية ومناخ جاذب للاستثمار.



وأكد السفير حرص مصر على توسيع مجالات التعاون الفني والمؤسسي مع أيرلندا في قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والأسواق التنظيمية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين الهيئات الرقابية والمالية في البلدين.



من جانبه، أعرب الوزير الأيرلندي عن تقديره للتطور الكبير في بيئة الاستثمار المصرية، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والابتكار المالي.



وأبدى تطلعه إلى تكثيف التواصل وتبادل الزيارات بين المسؤولين خلال الفترة المقبلة لدفع مسار التعاون الثنائي.

