ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مخزن كرتون بالقليوبية
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
حوادث

مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ 12 بمدينة أسيوط

مصرع فتاة سقطت من الطابق 12 بأسيوط
مصرع فتاة سقطت من الطابق 12 بأسيوط
إيهاب عمر

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الخميس، إثر سقوطها من الطابق ال 12 بأحد العقارات في منطقة منشية الأمراء بحي غرب مدينة أسيوط. 

سقوط فتاة من أعلى عقار سكني


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط فتاة من أعلى عقار سكني بمنطقة منشية الأمراء وتوفيت في الحال.


إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " ريتال . ر . م " 17 عاما بعد سقوطها من الطابق 12 وتم التحفظ على الجثة بمحل الواقعة وتحرير محضر وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسيوط أمن أسيوط قسم شرطة أول أسيوط سقوط فتاة من أعلى عقار مصرع فتاة سقوط فتاة من الطابق 12

