مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ 12 بمدينة أسيوط

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الخميس، إثر سقوطها من الطابق ال 12 بأحد العقارات في منطقة منشية الأمراء بحي غرب مدينة أسيوط.

سقوط فتاة من أعلى عقار سكني



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط فتاة من أعلى عقار سكني بمنطقة منشية الأمراء وتوفيت في الحال.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " ريتال . ر . م " 17 عاما بعد سقوطها من الطابق 12 وتم التحفظ على الجثة بمحل الواقعة وتحرير محضر وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.