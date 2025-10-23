تعرف على وجهة محمد صلاح حال الرحيل من ليفربول .. مفاجآت

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الإحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين
منظمات أممية: ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين خصوصا الأطفال في السودان
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مخزن كرتون بالقليوبية
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
توك شو

البهى عمرو

أكد الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم أن النجم المصري محمد صلاح يعيش فترة من التوتر داخل نادي ليفربول الإنجليزي، بعد جلوسه على دكة البدلاء في أكثر من مباراة مؤخرًا، موضحًا أن ما حدث من صلاح عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام فرانكفورت، حين أزال صفته كلاعب بليفربول من حسابه على "إكس"، يعكس حالة من الانفعال والغضب اللحظي فقط، وليس نية مؤكدة للرحيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وحياة مقطوف ببرنامج صباح البلد، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن صلاح يرى أن وضعه الحالي لا يليق بتاريخه داخل النادي، خاصة أنه أحد قادة الفريق منذ عام 2017 ومن أبرز نجومه، مشيرًا إلى أن الصحف الإنجليزية تحدثت عن نقاش دار بينه وبين مدرب الفريق بسبب قرار استبعاده من التشكيل الأساسي.

وأوضح الناقد الرياضي أن رحيل محمد صلاح في انتقالات يناير يبدو أمرًا مستبعدًا، متوقعًا أن يستمر اللاعب داخل صفوف ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي، قبل أن يعيد تقييم موقفه.

وأشار إلى أن وجهة صلاح الأقرب في حال قرر الرحيل ستكون الدوري السعودي، خصوصًا بعد تلقيه عروضًا مغرية في الموسم الماضي من أندية كبرى على رأسها الهلال السعودي، مؤكدًا أن صلاح لا يُرجح الانتقال إلى نادٍ أوروبي آخر في هذه المرحلة من مسيرته.
 

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الإحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

