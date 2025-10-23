سعود عبد الحميد يرفض العودة إلى الدوري السعودي

رفض سعود عبد الحميد، لاعب نادي لانس الفرنسي، العودة مجددا إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن سعود عبد الحميد، رفض فكرة العودة إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي القادم، لأنه يرغب في الاستمرار مع لانس في الدوري الفرنسي.

وأوضحت أن اللاعب الدولي السعودي لا يرغب في العودة إلى دورى روشن وأنه لم يحدث أى مفاوضات معه مع أى نادٍ سعودي.

وانتقل سعود عبد الحميد إلى صفوف لانس الفرنسي قادماً من روما الإيطالي، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب سعود عبد الحميد نجم الهلال السابق بالعودة إلى صفوف دور روشن في شهر يناير المقبل، بسبب قلة مشاركته مع لانس هذا الموسم، وسط اهتمام من الرباعي الهلال والنصر والاتحاد ونيوم بضمه.