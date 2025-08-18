نادِ فرنسي يرسل عرضًا رسميًا لشراء نجم الأهلي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن رغبة نادي لانس الفرنسي، في التعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي سينتهي عقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري.



ووفقا لموقع "أفريكا فوت"، فإن نادي لانس الفرنسي قدم عرضا بقيمة 1.5 مليون يورو لشراء أليو ديانج من الأهلي، علما بأن النادي الفرنسي يريد الحصول على خدمات اللاعب المالي لمدة ثلاثة مواسم براتب مُقدر بـ 8 ملايين يورو طوال الـ 3 سنوات.



وأوضح أن الأهلي رفض العرض المقدم من جانب النادي الفرنسي وبشكل قاطع، بل رفض التفاوض من الأساس مع لانس، بسبب ضعف المقابل المادي مقارنة بالعروض التي وصلت للاعب من الخليج.



واختتم بأن الأهلي يحاول تمديد عقد ديانج لكن بمقابل مادي لا يُرضي اللاعب المالي، وبالتالي حتى الآن الأمور مُعلقة بين الطرفين.



وشدد التقرير على أن الدولي المالي أليو ديانج قرر تأجيل حسم مستقبله لحين الفراغ من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة والمقرر لها ديسمبر المقبل على أمل الحصول على عرض من أحد الدوريات الأوروبية.



وشارك ديانج في فوز الأهلي الأخير على فاركو في الجولة الثانية من الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد أن أبعده المدرب الإسباني خوسية ريبيرو عن مباراة الجولة أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة.