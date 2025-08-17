قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحراراة وتتوقع سقوط أمطار
جاستن توماس: بوتين الرابح الأكبر من قمة ألاسكا.. وأوكرانيا الخاسر
الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته
غزة في مرمى الإبادة| اتهامات لواشنطن بتوفير الغطاء للاحتلال.. وخبير يعلق
رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين: إسرائيل مشروع استعماري يهدد الأمن القومي العربي
نص محضر الشرطة في حادث مطاردة فتيات الواحات
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو

ديانج
ديانج
إسلام مقلد

فاجأ المالي أليو ديانج، نجم خط وسط النادي الأهلي، مسؤولي القلعة الحمراء بقرار مهم يتعلق بمستقبله الكروي، وذلك مع اقتراب عقده من نهايته بنهاية الموسم الجاري، حيث وضع اللاعب عدة شروط قبل حسم تجديد عقده بشكل رسمي.

رغبة ديانج في الاستمرار مع الأهلي

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن ديانج لم يتلق أي عروض من نادي نيوم السعودي، نافياً ما تردد حول وجود مفاوضات من جانب النادي الصاعد في دوري روشن.

وأوضح المصدر ، أن اللاعب أبلغ إدارة الأهلي بشكل مباشر برغبته في الاستمرار داخل الفريق وعدم الرحيل، شرط حصوله على فرصته الكاملة في المشاركة بالمباريات.

طموح اللاعب مع منتخب مالي

ويرتبط قرار ديانج باللعب أساسياً مع الأهلي بطموحه في الوجود مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، حيث يدرك أن غيابه عن التشكيل الأساسي للأهلي سيقلل من فرص استدعائه لتمثيل منتخب بلاده في البطولة القارية.

تأجيل الحسم لحين وضوح الرؤية مع ريبيرو

ورغم رغبته في الاستمرار، إلا أن ديانج قرر تأجيل التوقيع الرسمي على عقود التجديد لحين وضوح موقفه مع المدير الفني الجديد خوسيه ريبيرو، خاصة بعد استبعاده من مباراة الأهلي الأولى في الدوري، ثم مشاركته في المباراة الثانية، وهو ما جعله ينتظر معرفة دوره بشكل واضح قبل اتخاذ قراره النهائي.

بهذا الموقف، يضع أليو ديانج إدارة الأهلي والجهاز الفني أمام تحدٍ مهم، خاصة أن اللاعب يُعد من أبرز عناصر الوسط التي يعتمد عليها الفريق في البطولات المحلية والقارية.

أليو ديانج النادي الأهلي

