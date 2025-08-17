ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو

فاجأ المالي أليو ديانج، نجم خط وسط النادي الأهلي، مسؤولي القلعة الحمراء بقرار مهم يتعلق بمستقبله الكروي، وذلك مع اقتراب عقده من نهايته بنهاية الموسم الجاري، حيث وضع اللاعب عدة شروط قبل حسم تجديد عقده بشكل رسمي.

رغبة ديانج في الاستمرار مع الأهلي

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن ديانج لم يتلق أي عروض من نادي نيوم السعودي، نافياً ما تردد حول وجود مفاوضات من جانب النادي الصاعد في دوري روشن.

وأوضح المصدر ، أن اللاعب أبلغ إدارة الأهلي بشكل مباشر برغبته في الاستمرار داخل الفريق وعدم الرحيل، شرط حصوله على فرصته الكاملة في المشاركة بالمباريات.

طموح اللاعب مع منتخب مالي

ويرتبط قرار ديانج باللعب أساسياً مع الأهلي بطموحه في الوجود مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، حيث يدرك أن غيابه عن التشكيل الأساسي للأهلي سيقلل من فرص استدعائه لتمثيل منتخب بلاده في البطولة القارية.

تأجيل الحسم لحين وضوح الرؤية مع ريبيرو

ورغم رغبته في الاستمرار، إلا أن ديانج قرر تأجيل التوقيع الرسمي على عقود التجديد لحين وضوح موقفه مع المدير الفني الجديد خوسيه ريبيرو، خاصة بعد استبعاده من مباراة الأهلي الأولى في الدوري، ثم مشاركته في المباراة الثانية، وهو ما جعله ينتظر معرفة دوره بشكل واضح قبل اتخاذ قراره النهائي.

بهذا الموقف، يضع أليو ديانج إدارة الأهلي والجهاز الفني أمام تحدٍ مهم، خاصة أن اللاعب يُعد من أبرز عناصر الوسط التي يعتمد عليها الفريق في البطولات المحلية والقارية.